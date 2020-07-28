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В 2021 г. рынок складных смартфонов достигнет 10 млн устройств

28 июля 2020 г., 10:25

Согласно данным, полученным аналитиками Digitimes Research из источников в индустрии, многие крупные компании, включая Samsung Electronics, LG Electronics, Asustek Computer и Lenovo, активно работают над складными моделями смартфонов.

Однако лидирующее положение здесь сохранится за Samsung. На фоне недавнего запуска в серию модели Galaxy Z Flip 5G, уже будущем году аналитики ожидают увеличение объема мирового рынка складных смартфонов до 10 млн устройств. С учетом ценника на эту модель в районе 1450 долл. общий объем поставок этой модели на протяжении жизненного цикла составит около 3 млн экземпляров.

Ожидается, что корейский производитель в скором времени выпустит облегченную версию Z Flip 5G по более доступной цене. В дополнении к Galaxy Fold 2 это позволит нарастить поставки складных моделей Samsung до 6-8 млн устройств.

 


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