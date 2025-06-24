Salesforce запускає Agentforce 3: нове покоління АІ-агентів з повним контролем

24 июня 2025 г., 12:25

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Компанія Salesforce анонсувала Agentforce 3 – значне оновлення своєї платформи цифрової праці. Нова версія розроблена для вирішення ключових перешкод на шляху масштабування АІ-агентів у корпоративному середовищі, зокрема проблем видимості та контролю.

Сьогодні компанії часто стикаються з тим, що не можуть відстежувати діяльність своїх АІ-агентів або оперативно їх адаптувати, і Agentforce 3 прагне змінити цю ситуацію, заявили у компанії.

Зазначається, що побудована на досвіді тисяч впроваджень Agentforce з моменту її першого запуску у жовтні 2024 року, платформа вже допомогла клієнтам досягти відчутних результатів. Серед них: скорочення середнього часу обробки звернень клієнтів Engine на 15%, автономне вирішення 70% адміністративних чат-запитів 1-800Accountant під час пікових податкових періодів 2025 року, а також збільшення утримання абонентів Grupo Globo на 22%. Agentforce 3 надає керівникам інструменти для моніторингу, покращення та впевненого масштабування своєї робочої сили на базі АІ.

Ключовими нововведеннями Agentforce 3 є новий Command Center, який забезпечує комплексне рішення visibility, дозволяючи лідерам моніторити стан агентів, вимірювати їхню продуктивність та оптимізувати результати. Цей центр надає єдину панель управління для аналізу взаємодій АІ-агентів, відстеження тенденцій використання та отримання рекомендацій для постійного вдосконалення Agentforce. Він також дозволяє відстежувати стан агентів у режимі реального часу, отримувати деталізовану аналітику щодо затримок, частоти ескалацій та показників помилок.

Крім того, Agentforce 3 забезпечує безперебійну взаємодію агентів завдяки вбудованій підтримці відкритих стандартів, таких як Model Context Protocol (MCP), що позиціонується як "USB-C для АІ". Через розширений AgentExchange клієнти отримають доступ до послуг "підключи та працюй" від понад 30 партнерів, серед яких AWS, Box, Cisco, Google Cloud, IBM, Notion, PayPal, Stripe, Teradata, WRITER та інші. Це дозволяє АІ-агентам отримати нативний доступ до необхідних інструментів без шкоди для безпеки та контролю.

Платформа також отримала оновлену архітектуру Atlas, що забезпечує неперевершену готовність для підприємств, включаючи нижчу затримку, більшу точність, підвищену стійкість та підтримку нативно розміщених великих мовних моделей (LLM), таких як Anthropic. За словами Адама Еванса (Adam Evans), виконавчого віце-президента та генерального менеджера Salesforce AI, Agentforce 3 "переосмислить, як люди та АІ-агенти працюють разом, забезпечуючи проривні рівні продуктивності, ефективності та бізнес-трансформації".

Швидке впровадження АІ-агентів підтверджується звітами: згідно з майбутнім Slack Workflow Index, використання АІ-агентів зросло на 233% за шість місяців, і за той же період 8000 клієнтів зареєструвалися для розгортання Agentforce. Agentforce 3 заповнює прогалину в інструментах, управлінні та обсервабельності, необхідних для масштабування АІ-агентів у масштабах всього підприємства.

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