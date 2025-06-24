TrendForce: ринок корпоративних SSD зіткнувся з проблемами запасів у І кв.

24 июня 2025 г., 11:45

0

Tweet

Згідно з останніми дослідженнями TrendForce, ринок корпоративних твердотільних накопичувачів (Enterprise SSD) зазнав впливу кількох негативних факторів у першому кварталі 2025 року. Серед них – виробничі труднощі для систем АІ нового покоління та постійний надлишок запасів у Північній Америці.

Внаслідок цього, великі клієнти значно скоротили замовлення, що призвело до падіння середньої ціни продажу (ASP) корпоративних SSD майже на 20%. Це спричинило квартальне зниження доходів для п'яти провідних постачальників Enterprise SSD, відображаючи період ринкового коригування.

Проте, очікується, що умови покращаться у другому кварталі. Зі збільшенням поставок нових чипів NVIDIA, зростає попит на АІ-інфраструктуру в Північній Америці. Водночас, китайські провайдери хмарних послуг (CSP) стабільно розширюють потужності зберігання даних у своїх дата-центрах. Очікується, що ці тенденції разом активізують ринок корпоративних SSD, а загальний дохід, за прогнозами, повернеться до позитивного зростання.

Лідер ринку, Samsung, зафіксував зниження доходу у першому кварталі на 34,9% до 1,89 млрд дол. через сезонні ефекти та ослаблення попиту. Проте, поставки її продуктів PCIe 5.0 продовжували зростати, вказуючи на стабільне збільшення ринкової частки для передових технологій інтерфейсу.

SK Group, включаючи SK hynix та Solidigm, зафіксувала різке падіння доходу понад 50% до 993 млн дол., головним чином через стратегічні коригування з боку ключових клієнтів АІ-інфраструктури. Компанія прискорює розробку технологій зберігання даних нового покоління, включаючи PCIe 5.0 SSD на базі TLC та QLC, в рамках ширших зусиль з трансформації.

Micron повідомила про дохід у першому кварталі у розмірі 852 млн дол. Незважаючи на ринкові труднощі, компанія отримала вигоду від збереження імпульсу у поставках великих обсягів з 2024 року та поступового нарощування продуктів PCIe 5.0. Її квартальне зниження на 27,3% було відносно помірним.

Kioxia зафіксувала дохід у першому кварталі у розмірі 566 млн дол., що на 21,8% менше квартал до кварталу, під впливом сезонного спаду та нижчих, ніж очікувалося, замовлень від клієнтів серверних OEM-виробників.

SanDisk продемонструвала зростання поставок продукції протягом кварталу, а дохід компанії досяг 232 млн дол. Компанія зміщує фокус на високоємні рішення для зберігання даних та випустила продукти SSD з ємністю до 1 ПБ, що підкреслює її лідерство як у технологіях, так і в розумінні ринку.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD