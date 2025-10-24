EnerSol презентувала нову лінійку портативних інверторних генераторів

24 октября 2025 г., 16:08

0

Tweet

Компанія ERC, дистрибьютор EnerSol, повідомила, що вендор представив нову лінійку портативних інверторних генераторів, розроблених для забезпечення якісного та стабільного автономного живлення.



Як зазначається, ключовою перевагою нових моделей є застосування інверторної технології, яка гарантує "чисту синусоїду" напруги, що є критично важливим для безпечної роботи чутливої електроніки, як-от ноутбуки, телевізори, медичне обладнання та газові котли.



Нова лінійка пропонує рішення з різною потужністю та функціоналом, зосереджуючись на портативності та зручності використання.



EnerSol EPG-2000ISE (номінальна 1,8 кВт / максимальна 2 кВт): Ця модель ідеально підходить для побутового використання та подорожей. Вона оснащена електростартером для легкого запуску, а її невелика вага (близько 25 кг) та компактні габарити роблять її максимально зручною для транспортування.



EnerSol EPG-3300IOQ (номінальна 3 кВт / максимальна 3,3 кВт): Ця модель, незважаючи на вищу потужність, зберігає високу портативність (вага близько 28 кг, габарити 440x380x460 мм) та має ручний стартер. Вона підходить для живлення більш вимогливих пристроїв та може використовуватися як стаціонарне або переносне джерело. Витрата палива для цієї моделі становить 0,35 л/кВт·год.



EnerSol EPG-5500IOE (номінальна 5 кВт / максимальна 5,5 кВт): Цей генератор пропонує значну потужність у компактному форм-факторі (вага 28 кг) з електростартером, що робить його одним із найлегших у своєму класі.



EnerSol EPG-8000IOEAU (номінальна 7 кВт / максимальна 8 кВт): Найпотужніша модель у лінійці, що працює з однофазними та трифазними мережами. Вона оснащена електростартером і, незважаючи на потужність, зберігає порівняно невелику вагу (70 кг) для свого класу.



Підкреслюється, що усі нові інверторні генератори EnerSol використовують надійні 4-тактні бензинові двигуни повітряного охолодження та характеризуються високим ступенем захисту (IP23). Вони забезпечують стабільну напругу 230 В при частоті 50 Гц.



Продукція вже на складі компанії ERC.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI