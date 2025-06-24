«Київстар» запустив хмарний сервіс для українського бізнесу та державних установ

24 июня 2025 г., 13:25

Оператор зв’язку «Київстар» оголосив про запуск хмарного сервісу для українських бізнес-користувачів – Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

Як зазначається, платформа дасть клієнтам можливість оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру, а також швидко й безпечно масштабувати бізнес.

Kyivstar Cloud вирізняє відсутність тарифікації трафіку завдяки локальному розміщенню. Сервіс підтримує роботу гібридних і мультихмарних моделей, його можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

Зазначається також, що Kyivstar Cloud надасть можливість самостійно створювати й адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRM, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення та ін.

Kyivstar Cloud побудовано на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) від периферії до хмари (edge to cloud).

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