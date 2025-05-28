З кінця березня внаслідок агресії рф відбулося більше 1200 порушень функціонування енергомереж

28 мая 2025 г., 10:25

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Фонд підтримки енергетики України, створений при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства у квітні 2022 року став ефективним інструментом надання міжнародними донорами допомоги українській енергетиці.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Роман Андарак під час Координаційної зустрічі донорів Фонду.

«Протягом останніх трьох зим ми стали свідками не лише руйнівних наслідків навмисних атак росії на енергетичну систему України, але й неймовірної стійкості нашого народу, сили солідарності та співпраці. І Фонд енергетичної підтримки України був у центрі цієї співпраці. З моменту свого створення Фонд перетворився на ключовий інструмент, що допоміг профінансувати сотні проєктів – від постачання мобільних газових турбін та іншого критично важливого обладнання – до захисту життєво важливої інфраструктури та сонячних електростанцій на дахах лікарень. За кожним євро, за кожним генератором, кожним трансформатором чи турбіною стоять реальні історії. Історії про повернення тепла до лікарень та шкіл, світла до будинків, водопостачання до цілих громад», – зазначив він.

Ворог не полишає спроб уразити комбінованими ударами енергетику України. Тільки з 25 березня 2025 року відбулося більше 1200 порушень функціонування енергомереж внаслідок агресії рф. 70 інцидентів – в секторі нафти і газу, 11 – у вугільному. Тому в української сторони зберігається велика потреба в отриманні енергетичного обладнання і комплектуючих для того, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо – зимового періоду.

Станом на травень 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1,1 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.

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