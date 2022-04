SaaS CRM. Альтернативи російським продуктам

29 апреля 2022 г., 14:35

З початком війни багато компаній почали розглядати перехід на системи CRM, не пов’язані із країною-агресором. Цей матеріал створено саме у процесі виконання аналогічної задачі – пошуку альтернативи системі Bitrix24. Автор не претендує на оригінальність, об’єктивність та максимальну повноту. Якщо є якісь питання або побажання по розширенню матеріалу – залишайте їх у коментарях (писав для себе і щось звісно залишилося лише у мене в голові у вигляді висновків, тому прошу дати знати, якщо щось потребує додаткового роз’яснення).

Порівняльна таблиця (PDF).

Bitrix24

https://www.bitrix24.ua

Якщо не зважати на політичну складову продукту, то цей CRM достатньо функціональний та із розумною ціною. Так, все трохи через одне місце, потрібно декілька разів перевіряти, зайві кнопки краще не чіпати, з правами доступу є нюанси, але все більш-менш працює, що і призвело до того, що продукт був достатньо розповсюдженим у нашій країні. На жаль, автору теж наразі доводиться вирішувати питання міграції з цього продукту на щось більш надійне з точки зору зберігання конфіденційної інформації.

Pipedrive

https://www.pipedrive.com

Продукт команди з Естонії із надзвичайно простим та функціональним інтерфейсом. Я б рекомендував його всім, кому подобається базовий Salesforce й у кого немає потреби у великій кількості зовнішніх інтеграцій. Все чітко та просто, налаштувати облік проєктів та завести всіх співробітників можна дуже швидко. Ціна більш демократична, ніж у Salesforce. Дуже рекомендую.

Salesforce

https://www.salesforce.com

Стандарт де-факто світу хмарних CRM. Зробити можна все. Якщо вам потрібна якась зовнішня інтеграція – у більшості випадків все уже зроблено і вимагає лише налаштування (і трохи грошей). Так, це не найдешевший варіант, але це і не так дорого, як деякі CRM із паралельного всесвіту для дуже жирних котів. І ще один важливий момент – ви можете бути впевнені у своїй інвестиції у даний продукт, бо краще у реальному світі не існує, хоча є і зручніше, і дешевше, і краще налаштоване для локальної ситуації в Україні.

Terrasoft Creatio

https://www.terrasoft.ua

Продукт із паралельного всесвіту. Декілька разів у різних компаніях я розглядав варіант використання продукту від Terrasoft. Жодного разу я його не вибрав. Ціна велика, функціональність як у всіх. Можливо, для великих підприємств даний продукт і є гарним вибором, але для малих та середніх компаній він зовсім не цікавий, а умова мінімального контракту у $4000 з терміном дії цього самого контракту мінімум у 3 роки зовсім не залишає бажання починати співробітництво із цією компанією. Думаю, є у цьому світі великі компанії, що з радістю використовують даний продукт, але я знаю лише про декілька факапів (один із них – просто гігантський). Чи є в мене бажання розбиратися із Creatio? Можливо. Але поки що ця CRM цікавить мене не більше, ніж відповідь на питання чи живий ще кіт Шредінгера у коробці. Відповідь дуже проста – не знаю. На поточний момент часу мені просто не цікаво.

HubSpot

https://www.hubspot.com

Дуже цікавий продукт. Фактично, це не CRM, а гігантська маркетингова система. Складається враження, що саме для маркетингових цілей і було створене все те розмаїття можливостей, що дозволяє кожному співробітнику працювати у своїй системі та використовувати один раз введені дані для продажів, маркетингу та сервісу. Продукт дозволяє купувати різні ліцензії (Sales, Marketing, Service) у потрібних кількостях та максимально ефективно організовувати роботу команди. Ще дуже цікава особливість системи – можна організувати базовий функціонал роботи всієї компанії без обмеження кількості користувачів абсолютно безплатно. Звісно, за розширені звіти та можливість налаштовувати права користувачів потрібно буде вже платити.

NetHunt

https://nethunt.ua

Цікава українська система. Є все потрібне, ціна розумна. Рекомендую всім, хто любить Gmail, бо саме із цією системою налагоджено дуже тісну взаємодію даного CRM. Інтеграція із LinkedIn також є великим плюсом.

KeepinCRM

https://keepincrm.com

Ще одна дуже цікава українська система. Фокус – автоматизація роботи інтернет-магазинів (але не тільки). Дуже рекомендую всім невеликим компаніям – можливо налагодити не тільки CRM, але й облік товарів. Також є вбудована інтеграція з українськими кур’єрськими та поштовими сервісами, що зробить роботу вашої компанії злагодженою та максимально ефективною. Також є інтеграція із банками.

OneBox

https://1b.app/ua/

Можливо все. Але приготуйтеся до того, що вам доведеться деякий час попрацювати зі спеціалістом, який налаштує вашу систему.

Цікаве інтерв’ю із CEO компанії OneBox: https://dev.ua/news/v-rf-skazaly-shcho-ia-natsyk-yak-ukrainskyi-onebox-p...

ZOHO CRM

https://www.zoho.com/crm/comparison.html

У продовження теми попередньої системи – можливо все у версії від відомої компанії з Індії. Продукт давно на ринку та вже має десятки мільйонів користувачів по всьому світу.

ZOHO Bigin

https://www.zoho.com/bigin/help/feature-availability.html

Дещо спрощена версія ZOHO CRM для малих компаній. Якщо вам потрібен саме базовий функціонал, а українські системи чомусь не влаштовують – дуже рекомендую.

Sugar CRM

https://www.sugarcrm.com

З моєї дуже суб’єктивної точки зору продукт схожий на ZOHO CRM, тому не буду витрачати час на опис особливостей. Якщо у когось є культурологічні вподобання саме до Sugar CRM – прошу навідатися на їх сайт.

Basecamp

https://basecamp.com

Продукт від авторів відомих книг REMOTE, REWORK та It Doesn’t Have to be Crazy at Work, Jason Fried (співзасновник та керівник компанії) та David Heinemeier Hansson (співзасновник, технічний директор та автор бібліотеки Ruby on Rails). У системі є компанія (HQ), проєкти та команди. У кожній із цих трьох сутностей може бути велика кількість задач. Продукт дуже добре підходить для невеликих та середніх компаній, які використовують його для керування своїми проєктами (але і для підрозділів гігантських корпорацій продукт також буде корисним). Цікава модель оплати за сервіс – ціна становить фіксовану цифру $99 в місяць за повнофункціональну систему для необмеженої кількості користувачів.

До речі, автори Basecamp’у самі використовують свій продукт для щоденної роботи по розвитку системи (звісно, сама система написана на Ruby on Rails).

Worksection

https://worksection.com

З моєї точки зору, це трохи розширена версія Basecamp (додано базовий CRM). Продукт дуже добре підійде всім організаціям, що працюють із відносно невеликою кількістю проєктів та мають достатньо компактну базу замовників.

Висновки

Я особисто чомусь схиляюся до ідеї використовувати окремий CRM плюс виділену систему роботи із проєктами (наприклад, Pipedrive + Basecamp). Чому саме так? Мені подобається, коли функціонал CRM окремо, а проєкти – окремо. Все ж таки CRM/Opportunity Management та Project Management – трохи різні дисципліни.

Питання, критика, побажання? Прошу залишати інформацію у коментарях.

