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С начала пандемии 58% компаний столкнулись с ростом числа кибератак

17 декабря 2020 г., 10:25
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Компания Check Point Software Technologies представила результаты нового исследования, в котором показала основные приоритеты и проблемы кибербезопасности организаций до 2023 г., а также основные изменения в их стратегиях кибербезопасности, возникшие из-за пандемии Covid-19. Опрос был проведен компанией Dimensional Research для Check Point и охватил 613 ИТ- и ИБ-специалистов по всему миру. Ниже приведены ключевые выводы опроса.

Основные проблемы безопасности в 2021 г.:

  • Обеспечение безопасности сотрудников, работающих удаленно – это отметили 47% респондентов;
  • Защита от фишинга и атак с использованием социальной инженерии – 42%;
  • Предоставление безопасного удаленного доступа – 41%;
  • Защита облачных приложений и инфраструктуры – 39%.

Ключевые задачи безопасности на следующие два года:

  • Обеспечение удаленной работы – 61% респондентов;
  • Безопасность конечных точек и мобильных устройств – 59%;
  • Защита публичных и гибридных облаков – 52%.

Новая реальность: 50% всех респондентов считают, что их подход к безопасности не вернется к прежним нормам; 29% заявили, что в какой-то момент в будущем ожидают возвращения к тем нормам, которые были до Covid-19.

С начала пандемии организации сталкиваются с растущим количеством атак: 58% респондентов заявили, что их организации испытали рост атак и угроз с начала вспышки Covid-19; 39% полагают, что объем атак остался прежним.

Перемены в стратегиях безопасности в 2020 г.:

  • 95% респондентов заявили, что их стратегии изменились во второй половине года. При этом самым крупным изменением стала возможность массовой удаленной работы – об этом рассказали 67% опрошенных;
  • 39% отметили, что теперь для сотрудников проводится обучение базовым правилам кибербезопасности;
  • 37% рассказали, что улучшили сетевую безопасность и предотвращение угроз;
  • 37% заявили, что расширили безопасность конечных точек и мобильных устройств;
  • 31% отметили быстрое внедрение облачных технологий;
  • 27% заявили, что они ускорили текущие ИТ-проекты в течение года – для большинства меры, предпринятые из-за пандемии, включали незапланированное переосмысление их бизнес-модели.

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