Представленные новые возможности Microsoft 365 для Mac на чипе M1

17 декабря 2020 г., 11:05

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Компания Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе процессора M1.



Как отмечается, благодаря вышедшему обновлению повысится производительность офисных приложений Microsoft на последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Новые приложения Office являются универсальными, поэтому также будут работать на компьютерах Mac на базе процессоров Intel. Интерфейс новых версий приложений оптимизирован в соответствии со стилем операционной системы macOS Big Sur.



Кроме того, обновлен интерфейс Office Start. Новая версия приложений Word, Excel, PowerPoint и OneNote для Mac будет включать в себя элементы дизайна Fluent UI, а также операционной системы macOS Big Sur. Новый интерфейс Office Start станет доступен в следующем месяце.



Внедрена функция перевода данных таблиц из фотографий в Excel. Благодаря приложению Data from Picture пользователи смогут фотографировать таблицы на iPhone и превращать их в данные, которые можно редактировать в Excel для Mac.



Настройка представления листа в Excel для Mac. Функция позволит настраивать представление листа для других пользователей во время сортировки и фильтрации данных, чтобы не нарушать отображение информации для коллег во время совместной работы над файлами.



Обновленное окно поиска в офисных приложениях позволит быстро перейти к необходимым инструментам Office, для этого нужно будет просто ввести нужный запрос в Word, Excel, PowerPoint или OneNote для Mac.



Теперь предусмотрена поддержка учетных записей iCloud в новом Outlook для Mac. Как подчеркивается, благодаря этому пользователи смогут организовать работу с личными и рабочими электронными письмами, контактами и календарями в одном приложении. Эта функция появится в приложении в ближайшие недели.

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