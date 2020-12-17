Биткоин впервые преодолел планку в 20 тыс долл.

17 декабря 2020 г., 9:25

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Согласно данным CoinDesk, виртуальная валюта в среду сразу подскочила в цене на 5,6% до 20 600 долл., а затем до конца дня процесс продолжался.



в результате чего с начала года прирост составил более 180%.



Как отмечает CNBC, рост биткоина в последние месяцы стимулировали крупные инвесторы, такие как Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) и Стэнли Дракенмиллер (Stanley Druckenmiller), переводящие свои активы в криптовалюту. Кроме того, такие технологические компании как Square и MicroStrategy, переводили свои накопления в биткоин.



«Это эффект домино, когда управляющие активами превращают свои портфели в биткоины», отмечает Чарльз Хайтер (Charles Hayter), CEО CryptoCompare.



Последний рекордный максимум биткоина напомнил многим наблюдателям о том, как эта валюта стремительно выросла почти до 20 тыс долл. в 2017 году. За этим последовал откат, в результате которого курс стремительно упал почти до 3 тыс долл.



Крипто-евангелисты утверждают, что ралли 2020 года все же отличается от 2017 г., поскольку оно вызвано институциональными покупками, а не одними лишь розничными спекуляциями.



Дошло уже до того, что S&P Dow Jones недавно объявил о планах по запуску криптовалютных индексов в 2021 г.



Во вторник Ruffer, британская компания управляющая активами на сумму 20,3 млрд фунтов стерлингов проинформировала своих клиентов о «новом распределении» портфеля - около 2,5% финансовых активов было инвестировано в биткоины. «Мы рассматриваем это как небольшую, но действенную страховку от продолжающейся девальвации основных мировых валют», - заявили в компании.



Джейсон Дин, аналитик консалтинговой компании Quantum Economics, заявил, что повышенный институциональный интерес к биткоинам «привел к все более оптимистичному нарративу». Он отметил, что некоторые организации сейчас стараются действовать быстро в страхе упустить момент.

К концу вчерашнего дня биткоин стоил 21325,69 долл. по данным CoinDesk, рост за день составил 9,72%.



Стоит напомнить, что общее количество биткойнов, которые когда-либо будут «добыты», ограничено 21 миллионом. Сейчас в обращении около 18,3 млн.

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