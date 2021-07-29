Рынок смартфонов в США активно растет благодаря переходу на 5G

29 июля 2021 г., 11:05

Согласно подсчетам Counterpoint Research, рынок смартфонов США вырос в натуральном выражении по итогам первой половины 2021 г. на 27% "YoY". Мощный импульс развитию был получен за счет активного построения операторами сетей 5G, а также ощутимого удешевления 5G-смартфонов.



Apple и Samsung укрепляли лидерство в премиум-сегменте – рост поставок вендоров составил 53% и 17% "YoY" соответственно. Существенное увеличение количества отгруженных устройств показали OnePlus, Motorola и Nokia HMD. Это связывается, в том числе, с выходом из телефонного бизнеса весьма активных игроков локального рынка – LG и VinSmart.



Лучший рост поставок – 428% – сумела показать OnePlus. Успеху сопутствовало плодотворное сотрудничество с оператором беспроводной связи T-Mobile, в частности успешный январский старт продаж моделей N100 и N10 5G, а также эффективное развитие в премиум-сегменте благодаря моделям OnePlus 9 и 9 Pro.

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