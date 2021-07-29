 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рынок смартфонов в США активно растет благодаря переходу на 5G

29 июля 2021 г., 11:05

Рынок смартфонов в США активно растет благодаря переходу на 5G

Согласно подсчетам Counterpoint Research, рынок смартфонов США вырос в натуральном выражении по итогам первой половины 2021 г. на 27% "YoY". Мощный импульс развитию был получен за счет активного построения операторами сетей 5G, а также ощутимого удешевления 5G-смартфонов.

Apple и Samsung укрепляли лидерство в премиум-сегменте – рост поставок вендоров составил 53% и 17% "YoY" соответственно. Существенное увеличение количества отгруженных устройств показали OnePlus, Motorola и Nokia HMD. Это связывается, в том числе, с выходом из телефонного бизнеса весьма активных игроков локального рынка – LG и VinSmart.

Лучший рост поставок – 428% – сумела показать OnePlus. Успеху сопутствовало плодотворное сотрудничество с оператором беспроводной связи T-Mobile, в частности успешный январский старт продаж моделей N100 и N10 5G, а также эффективное развитие в премиум-сегменте благодаря моделям OnePlus 9 и 9 Pro.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  