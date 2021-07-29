Samsung выпустила монитор на базе технологии Mini LED

29 июля 2021 г., 10:25

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Samsung Electronics представила Odyssey Neo G9, который пополнил линейку Odyssey. Игровой монитор нового поколения с изогнутым экраном создан на базе технологий Quantum Matrix и Quantum HDR 2000, а также оснащен дисплеем Quantum Mini LED.



В мониторе Odyssey Neo G9 применяется та же технология Mini LED, что и в новейших моделях телевизоров Samsung Neo QLED. При высоте всего 1/40 от высоты традиционных LED модулей светодиоды Quantum Mini LED выполнены из тонких микрослоев, что позволяет уместить в матрице намного больше светодиодов.



Кроме того, в новинке используется технология Quantum Matrix, которая обеспечивает улучшенную 12-битную градацию для более точного управления источником света, при этом за счет 2048 зон локального затемнения модули Quantum Mini LED позволяют сделать темные области еще более затемненными, а светлые участки – более яркими. Таким образом, зрители видят изображение на экране в точности в том виде, как это было задумано авторами. Благодаря поддержке технологии Quantum HDR 2000 монитор обеспечивает пиковую яркость 2000 нит, что подтверждается сертификацией VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), а также статический коэффициент контрастности 1000000:1. Кроме того, передовые технологии качества изображения Samsung позволяют получить идеальные уровни черного и белого для большей контрастности и детализации.



Модель Odyssey Neo G9 оснащена сверхшироким 49-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 32:9 и разрешением Dual Quad High-Definition (DQHD; 5 120×1 440 пикселей) с высокой частотой обновления кадров 240 Гц и малым временем отклика на уровне 1 мс. У монитора футуристичный дизайн и изогнутый экран 1000R. Odyssey Neo G9 получил сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort Certification за минимальное излучение вредного синего света.



Новый монитор Samsung обеспечивает адаптивную синхронизацию при подключении через DP1.4 и в режиме HDMI2.1 VRR (с переменной частотой обновления) при подключении через HDMI 2.1 с поддержкой Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что позволяет добиться динамичной и плавной смены кадров.



Монитор имеет систему задней подсветки Infinity Core, которая поддерживает 52 цвета и пять вариантов световых эффектов. Устройство также получило функцию CoreSync, благодаря которой пользователи могут персонализировать свои настройки и устанавливать многоцветный режим для полного погружения в игровое пространство.

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