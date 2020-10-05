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Продажи процессоров для смартфонов выросли на 20%

5 октября 2020 г., 17:15

На первый взгляд, рынок процессоров для смартфонов проигнорировал вызванную пандемией COVID-19 экономическую нестабильность и по итогам второго квартала года отчитался здоровым ростом выручки на 20% «YoY», нарастив ее до 5,8 млрд долл. Однако, вследствие слабого спроса, эксперты из Strategy Analytics отметили снижение поставок чипов на 16%. Сгладить же провал в денежном выражении удалось за счет обладающих более высокой средней отпускной стоимостью процессоров для 5G-смартфонов.

На долю процессоров со встроенной поддержкой AI пришлось 70% общих поставок, тогда как годом ранее за ними было около 48% рынка. Наиболее востребованными в этом сегменте оказались процессоры Apple A13 Bionic, Qualcomm Snapdragon 765/G и HiSilicon Kirin 990.

В число ключевых игроков рынка вошли Qualcomm, HiSilicon, Apple, MediaTek и Samsung LSI. Причем, безоговорочное лидерство традиционно оставалось за Qualcomm (32% от общей выручки), а следом разместились HiSilicon (22%) и Apple (19%).

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