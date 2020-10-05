Lenovo выпустила самый легкий ноутбук за всю историю ThinkPad

5 октября 2020 г., 16:35

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Компания Lenovo представила ноутбук премиальной линейки Х1 一 ThinkPad X1 Nano.

По заявлению производителя, самый легкий ноутбук массой 907 г открывает новые возможности производительности и функциональности.

X1 Nano – первый ноутбук ThinkPad от Lenovo на платформе Intel Evo2 с процессорами Intel Core 11-го поколения. Устройство предоставляет высокую скорость обработки данных3и увеличенное время автономной работы.

Также отмечается, что 13-дюймовый 2К-дисплей с узкими рамками исоотношением сторон 16:10 обеспечивает яркую картинку, а четыре микрофона с углом захвата 360 градусов создают объемный звук. X1 Nano поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Современное надежное подключение обеспечивает поддержка WiFi 65, а также 5G6 с более высокой пропускной способностью (опционально).



В устройстве реализована поддержка интерфейса Thunderbolt 4 для зарядки, удобного подключения мониторов, накопителей и прочих внешних устройств.

X1 Nano – первое устройство ThinkPad с поддержкой технологий искусственного интеллекта и технологий безопасности ThinkShield и распознавания биометрических данных. Кроме уже знакомой технологии сканирования отпечатка пальца Match on Chip Fingerprint Reader, новый X1 Nano позволяет распознавать голос и присутствие человека как для входа в систему устройства без лишних касаний, так и для его блокирования для сохранности данных, если владелец оставил ноутбук без присмотра. X1 Nano поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Pro или Ubuntu Linux и поддержкой стандарта связи будущего – 5G.

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