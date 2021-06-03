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Рынок панелей для мониторов неожиданно сократился более чем на 8%

3 июня 2021 г., 13:45

Рынок панелей для мониторов неожиданно сократился более чем на 8%

Начиная со второго квартала 2020 г. спрос на ИТ-продукты уверенно растет за счет активной организации мест удаленной работы и обучения. Однако, отдельные направления неожиданно уходят в минус.

Согласно подсчетам TrendForce, глобальные поставки панелей для мониторов в начальной четверти 2021 г. снизились на 8,6% «QoQ», до 39,9 млн шт. Главной тому причиной называется нехватка отдельных полупроводниковых компонентов. Кроме того, один из заметных игроков рынка — корейская Samsung Display Co. (SDC) — заявила о прекращении выпуска ЖК-панелей для мониторов после того, как отгрузит в первом полугодии последние 1,2 млн панелей. Этот показатель окажется на 93,8% хуже результата годичной давности, по итогам которого SDC поставила сумела отгрузить свыше 19 млн панелей.

Тем не менее, аналитики полагают, что по итогам 2021 г. рассматриваемый рынок все же сумеет сохранить положительную динамику — ожидается отгрузка по меньшей мере 169 млн панелей для мониторов, что позволит улучшить результат годичной давности на 4,2%.

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