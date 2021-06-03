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Умные часы Huawei Watch 3 теперь на HarmonyOS

3 июня 2021 г., 13:05
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Умные часы Huawei Watch 3 теперь на HarmonyOS

В рамках презентации своей операционной системы HarmonyOS компания Huawei представила базирующиеся на ней флагманские умные часы Watch 3.

Дизайн новинки выполнен с изогнутым стеклянным экраном, а ее корпус – из нержавеющей стали 316L. Устройство оснащено новой заводной головкой, которая способна понимать разные уровни нажатия и обеспечивать тактильную обратную связь в ответ на действия пользователя.

Среди возможностей Huawei Watch 3 стоит отметить тесное взаимодействие со смартфонами Huawei. Так например, во время поездок на общественном транспорте как на часах, так и на смартфоне появится напоминание о приближении к конечному пункту назначения.

Умные часы Huawei Watch 3 базируются на HarmonyOS


В Huawei Watch 3 поддерживается до 100 режимов тренировок. Они оснащены новым высокоточным датчиком температуры, что по заявлению производителя, впервые в умных часах позволило определять температуру тела. Кроме того, они поддерживают функции контроля уровня глюкозы в крови, распознавания падений и имеют функцию экстренной помощи, таким образом, смарт-часы можно использовать для контроля состояния своего здоровья в режиме реального времени. Также имеется функция напоминания о маленьких полезных привычках, о которых легко забыть, например, когда пить воду или принимать лекарства.

Для версии Huawei Watch 3 Pro заявлено время автономной работы 5 дней в «умном» режиме и 21 день в сверхпродолжительном режиме. Тогда как для Huawei Watch 3 время автономной работы составляет 3 дня в «умном» и 14 дней в сверхпродолжительном режиме. 

Умные часы Huawei Watch 3 базируются на HarmonyOS

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