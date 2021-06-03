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AMD Advantage Design Framework — высокопроизводительная мобильная платформа

3 июня 2021 г., 14:25
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AMD Advantage Design Framework — высокопроизводительная мобильная платформа

Объявленная на выставке Computex 2021 платформа AMD Advantage Design Framework нацелена на высокопроизводительные мобильные игры. Ноутбуки AMD Advantage сочетают в себе мобильную графику AMD Radeon серии 6000M, программное обеспечение AMD Radeon и мобильные процессоры AMD Ryzen серии 5000 с эксклюзивными интеллектуальными технологиями AMD, сертифицированными дисплеями AMD FreeSync Premium, быстрым хранилищем NVMe, оптимальным тепловым дизайном и другими передовыми конструктивными характеристиками системы.

Ноутбуки AMD Advantage нацелены на обеспечение лучших в своем классе игровых возможностей, обеспечивая новый уровень производительности и скорости отклика. Улучшения AMD SmartShift и AMD Smart Access Memory повышают игровую производительность на этих системах. Кроме того, ноутбуки AMD Advantage оптимизированы под воспроизведение наиболее требовательных современных игр с частотой более 100 кадров в секунду, проигрывание видео с питанием от батареи в течение всего дня (10+ часов), частоту обновления экрана 144 Гц и выше, поддержку очень ярких (300+ нит) дисплеев и настройку системы охлаждения для обеспечения прохладного режима работы ноутбука во время непрерывного игрового процесса. Все эти решения компактно собраны в единый дизайн ноутбука.

Ожидается, что в 2021 году появятся несколько игровых ноутбуков AMD Advantage. Согласно прогнозам, игровые ноутбуки ROG Strix G15/17 AMD Advantage Edition с графическими процессорами AMD Radeon RX 6800M, мобильными процессорами AMD Ryzen 5900HX и интеллектуальными технологиями AMD станут доступны в начале июня в сети магазинов Best Buy и других ведущих розничных сетях. Ожидается, что в ближайшее время ноутбук OMEN 16 с графическими процессорами AMD Radeon RX 6600M, мобильными процессорами AMD Ryzen 9 5900HX и интеллектуальными технологиями AMD появится на сайте JD.com. Ноутбуки AMD Advantage от Lenovo и MSI, по прогнозам, появятся в продаже в конце этого года.

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