Рынок микропроцессоров впервые преодолеет рубеж в 100 млрд долл.

30 августа 2021 г., 16:55

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После прошлогоднего резкого всплеска спроса на компьютеры, планшеты и смартфоны для удаленной работы и дистанционного обучения, в нынешнем году интерес к устройствам остается на довольно высоком уровне. По подсчетам IC Insights, в 2020 г. продажи микропроцессоров выросли в денежном выражении на 16% «YoY», а по итогам нынешнего года ожидается не менее высокая позитивная динамика в пределах 14%. Что интересно, январские прогнозы аналитиков предрекали рост не более чем на 9%. Если ожидания подтвердятся, то рассматриваемый рынок в 2021 г. впервые преодолеет знаковый рубеж в 100 млрд долл. — ожидаемые продажи достигнут 103,7 млрд долл.

В штучном выражении рынок вырастет в 2021 г. на 11% — поставки чипов увеличатся до 2,5 млрд шт., а их средняя стоимость возрастет на 4%.

В период с 2020 по 2025 г. среднегодовой рост продаж процессорной индустрии составит 7,1%, что приведет к увеличению денежного показателя с 90,7 до 127,8 млрд долл.

На фоне интереса к решениям с поддержкой 5G, сегмент процессоров для мобильных гаджетов вырастет на 34%, до 35,7 млрд долл. При этом поставки увеличатся на 11%, а их средняя стоимость — на 20%.

Продажи компьютерных процессоров вырастут на 4%, позволив этому направлению выйти на рекордную отметку в 48,4 млрд долл. При этом поставки увеличатся на 6%.

Продажи в сегменте встроенных процессоров для Интернета вещей, автомобильной, медицинской, телекоммуникационной, сетевой и других отраслей вырастут на 11%, до 19,7 млрд долл. Ожидаемое увеличение поставок составит 12%.

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