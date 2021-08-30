ViewSonic представила мониторы ColorPro VP56 с цветопередачей одобренной Pantone

30 августа 2021 г., 16:12

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил серию мониторов ColorPro VP56 с разъемом USB-C 3.2, а также имеющих большой набор предустановленных режимов работы с цветами, одобренными Pantone



Серия состоит из моделей VP2756, VP3456 и VP3256 с безрамочными экранами IPS 2K QHD и 4K UHD.



«Мы верим, что новая серия универсальных мониторов ColorPro VP56 поспособствует расширению ассортимента профессионального оборудования для визуального отображения, — отметил Оскар Лин (Oscar Lin), глава бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. — Мы стремимся обеспечить возможности для творческой работы, чтобы специалисты любого профиля воплощали свои цифровые мечты в реальность. Наши новые профессиональные мониторы отличаются продуманным функционалом, интуитивно понятным интерфейсом, точной цветопередачей и непревзойденной четкостью изображения для любых целей».



Встроенные портретный и ландшафтный режимы работы новинок оптимизируют детализацию и четкость для идеальной обработки фотографий. Помимо этого, можно использовать режим CAD/CAM, который обеспечивает невероятную контрастность изображения, выделяя линии и детали на 3D-макетах, чертежах и технических иллюстрациях. Режим редактирования видео усиливает контраст для насыщенности картинки.



Благодаря функции автоповорота можно переключаться между полноразмерным портретным и ландшафтным режимами, просто повернув экран на 90 градусов, чтобы не отвлекаться от обработки изображения. Программное обеспечение vDisplay Manager поддерживает разделение экрана для одновременного просмотра и редактирования материалов.



Мониторы серии VP56 поддерживают одобренные Pantone международные стандарты цветов и охватывают 100 % цветового пространства sRGB, отображая исключительно реалистичные изображения. Мониторы этой серии поставляются с откалиброванной в заводских условиях цветопередачей, которая обеспечивает поразительное отображение оттенков, практически неотличимых от видимых невооруженным глазом.



Новые модели VP56, как указывается, легко подключаются к периферийным устройствам по интерфейсам USB‑C 3.2, HDMI 1.4 и DisplayPort. Подключение по одному кабелю обеспечивает питание мощностью 60 Вт и легкую передачу данных, видео и аудио на устройства пользователя.



По сообщению представителей Diweave, мониторы доступны к заказу: VP2756-2K по рекомендованной розничной цене 14635 грн., а VP2756-4K – по 19965 грн.

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