Виручка «Vodafone Україна» у другому кварталі збільшилась на 19% до 4,9 млрд грн.

30 августа 2021 г., 17:35

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Група компаній «Vodafone Україна» поліпшила основні фінансові показники у другому кварталі. Виручка у квітні-червні склала 4,9 млрд грн., збільшившись на 19% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.

Решта фінансових показників «Vodafone Україна» також демонструють стійке зростання. Показник OIBDA збільшився на 31% – до 2,8 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 5,3 п.п. до 57,9%. Чистий прибуток виріс на 20% і склав 1,2 млрд грн.

Основним фактором зростання стало збільшення споживання послуг зв'язку у voice & data тарифах. Поступове відновлення рівня доходів від роумінгу також вплинуло на зростання доходів Vodafone. У другому кварталі виручка від роумінгу власних абонентів збільшилася на 22%, а зростання споживання склало 57% у порівнянні з III кварталом минулого року, традиційно найбільш пожвавленим періодом. Споживання даних у роумінгу у квітні-червні вже перевищило обсяги аналогічного періоду 2019 р. Ця тенденція дозволяє сподіватися, що доходи від роумінгу також повернуться до колишнього, «до-ковідного» рівня вже у наступному році.

Також Vodafone відзначає збільшення попиту на послуги на базі Інтернету речей (IoT). Так, кількість IoT-користувачів за рік підвищилась на 30%. Найбільш популярні на сьогодні галузі застосування IoT: безпека, фінанси і роздрібна торгівля, комунальні послуги, транспорт і логістика.

Крім того, варто відзначити пожвавлення у сегменті мобільного ритейлу: за результатами II кварталу Vodafone збільшив рентабельність і виручку від продажу техніки у власній роздрібній мережі.

Капітальні інвестиції «Vodafone Україна» у другому кварталі склали 584 млрд грн і в основному спрямовані на розвиток інфраструктури високошвидкісного інтернету. Загальні інвестиції компанії в будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету вже склали 30,3 млрд грн.

Акцент на розвиток мереж 4G і зростання кількості дата-користувачів позначився на збільшенні споживання дата-послуг і, відповідно, ARPU на 21% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі цей показник склав 83,1 грн.

База клієнтів Vodafone у другому кварталі залишається стабільною, на рівні 18,9 млн. При цьому спостерігається зростання у сегменті контрактних і корпоративних підключень, особливо завдяки збільшенню кількості нових підключень у сегменті IoT.

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