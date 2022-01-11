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Руководитель разработки чипов Apple M1 перешел в Intel

11 января 2022 г., 14:19
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Как сообщает AppleInsider, руководитель подразделения Apple Silicon Джефф Уилкокс покинул компанию и присоединился к Intel, где будет отвечать за архитектуру всех проектов Intel System-on-a-Chip (SoC).

Интересно, что Джефф Уилкокс пришел в Apple из Intel в 2013 году и теперь возвращается в эту компанию. Стоит также отметить, что он дважды уходил из Intel и первый период его работы в этой компании был с ноября 1997 г. по май 2007, после этого он перешел в Nvidia, где проработал чуть больше года.

«После удивительных восьми лет я решил покинуть Apple и воспользоваться другой возможностью», написал Уилкокс на своей странице в LinkedIn. - «Это было невероятное путешествие, и я очень горжусь всем, чего мы достигли за время моей работы в этой компании, кульминацией которой стал переход на системы M1, M1 Pro и M1 Max. Я буду очень скучать по всем моим коллегам из Apple и друзьям».

Сообщается, что он перешел на должность в качестве научного сотрудника, технического директора проектно-конструкторской группы по архитектуре клиентских SoC в корпорации Intel.

Также отмечается, что Apple недавно предложила своим инженерам бонусы в размере 180 тыс долл., чтобы остановить их от перехода в другие компании.

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