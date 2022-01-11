TP-Link Archer AX53 за счет поддержки Wi-Fi 6 обеспечивает общую скорость до 3 Гбит/c

11 января 2022 г., 14:55

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Украинское представительство TP-Link объявило о старте продаж нового маршрутизатора TP-Link Archer AX53 по рекомендованной розничной цене 2199 грн.



Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 новинка обеспечивает общую скорость соединения до 3 Гбит/c – до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц. Это означает, что даже при стандартном гигабитном подключении и достаточно большом количестве подключенных устройств пользователи смогут успешно совмещать самые ресурсоемкие задачи.



Маршрутизатор построен на базе двухъядерного процессора Qualcomm и оснащен 512 МБ оперативной памяти. В набор портов входит один гигабитный WAN и четыре гигабитных LAN. А также четыре внешние антенны поддерживают технологии Beamforming и 2x2 MU-MIMO.



Беспроводной модуль с поддержкой Wi‑Fi 6 обеспечивает работу функций OFDMA, BSS Coloring, Target-wake-Time, Airtime Fairness, а также позволяет использовать канал 160 МГц для максимальной пропускной способности Wi‑Fi.



Фирменный пакет безопасности HomeShield и поддержка WPA3 призван обеспечить надёжную защиту локальной сети от киберугроз. В частности, в состав HomeShield входят встроенный антивирус Avira и сканер угроз безопасности. ПО предлагает удобные настройки родительского контроля и функцию приоритизации пользовательского трафика. А поддержка TP-Link OneMesh поможет расширить покрытие сети Wi-Fi с помощью одного или нескольких усилителей сигнала TP-Link серии RE.



Фирменное приложение Tether рассчитано даже на неопытных пользователей, позволяяим самостоятельно настроить Archer AX53 за несколько минут – для этого нужно включить устройство, скачать приложение и следовать подсказкам на экране смартфона.

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