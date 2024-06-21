Розпочав сертифікацію фахівців перший в Україні «Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки»

21 июня 2024 г., 17:35

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України відкрила перший «Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки», з метою впровадження сучасної системи професійної сертифікації кіберспеціалістів, яка дозволить узгодити відповідність знань, навичок та компетенцій фахівців з кібербезпеки із потребами ринку в Україні.

Уже зараз фахівці можуть підтвердити свої навички та компетенції у кваліфікаційному центрі за двома новими професійними стандартами у сфері кібербезпеки – «Розробник безпеки інформаційних систем» та «Адміністратор безпеки мережі та систем». В подальших планах Кваліфікаційного центру ДержНДІ розширення акредитаційного переліку ще на дев’ять кваліфікацій. Серед них: «Аудитор системи менеджменту інформаційної безпеки», Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки» тощо.

Нові професійні стандарти з кібербезпеки, які було розроблено за підтримки проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», містять опис необхідних навичок, знань та компетенцій, яких потребують фахівці з кібербезпеки на відповідних посадах. Водночас вони враховують кращі світові практики та досвід Cybersecurity Workforce Framework USA (NICE NIST 800-801) та Європейської рамки навичок з кібербезпеки (European Cybersecurity Skills Framework/ECSF ENISA).

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