 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Розпочав сертифікацію фахівців перший в Україні «Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки»

21 июня 2024 г., 17:35
0 
 

Розпочав сертифікацію фахівців перший в Україні «Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки»

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України відкрила перший «Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки», з метою впровадження сучасної системи професійної сертифікації кіберспеціалістів, яка дозволить узгодити відповідність знань, навичок та компетенцій фахівців з кібербезпеки із потребами ринку в Україні.

Уже зараз фахівці можуть підтвердити свої навички та компетенції у кваліфікаційному центрі за двома новими професійними стандартами у сфері кібербезпеки – «Розробник безпеки інформаційних систем» та «Адміністратор безпеки мережі та систем». В подальших планах Кваліфікаційного центру ДержНДІ розширення акредитаційного переліку ще на дев’ять кваліфікацій. Серед них: «Аудитор системи менеджменту інформаційної безпеки», Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки» тощо.

Нові професійні стандарти з кібербезпеки, які було розроблено за підтримки проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», містять опис необхідних навичок, знань та компетенцій, яких потребують фахівці з кібербезпеки на відповідних посадах. Водночас вони враховують кращі світові практики та досвід Cybersecurity Workforce Framework USA (NICE NIST 800-801) та Європейської рамки навичок з кібербезпеки (European Cybersecurity Skills Framework/ECSF ENISA).

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  