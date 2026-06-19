«Українські спеціальні системи» забезпечує захищеним зв’язком понад 1000 точок

19 июня 2026 г., 12:25

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Безпека та безперервність обміну даними мають вирішальне значення для координації рішень, підтримки обороноздатності, стабільної роботи критичної інфраструктури та забезпечення зв’язку держави з громадянами. Одним з ключових інструментів такої взаємодії є Національна система конфіденційного зв’язку (НСКЗ).

НСКЗ – захищена телекомунікаційна інфраструктура, створена для безпечного обміну інформацією між органами державної влади, місцевого самоврядування, сектором безпеки та оборони та іншими державними інституціями. Її основне призначення – забезпечити надійне, контрольоване й захищене середовище для передавання даних там, де конфіденційність, безперервність і захист інформації мають принципове значення.

Сьогодні практичне функціонування цієї складної інфраструктури забезпечують 18 операторів, визначених Адміністрацією Держспецзв’язку в установленому порядку. Саме вони підтримують стабільність роботи захищених каналів зв’язку, забезпечують їхній технічний супровід, захист та розвиток.

У перші дні повномасштабного вторгнення НСКЗ стала одним із важливих інструментів збереження керованості держави в умовах війни. Перед операторами постали нові пріоритетні завдання: не допустити переривання міжвідомчого захищеного зв’язку, забезпечити резервування каналів, унеможливити доступ ворога до системи на тимчасово окупованих територіях і в зонах бойових дій, а також підтримати захищений зв’язок на «останній милі» – поблизу лінії бойового зіткнення.

Водночас система дедалі більше працює не лише для державних інституцій, а й для безпечної взаємодії держави з громадянами.

Один з прикладів – захищений гостьовий Wi-Fi у місцях надання державних послуг, зокрема в ЦНАПах. Таке рішення дає змогу відвідувачам безпечно користуватися інтернетом під час отримання послуг і водночас не створює ризиків для внутрішніх інформаційних систем установ.

Ще один важливий напрям – побудова захищених каналів зв’язку за кордоном. Вони забезпечують безпечний обмін даними між закордонними центрами надання послуг та державними реєстрами в Україні. Завдяки цьому мільйони українців, які перебувають за межами держави, можуть оформлювати та оновлювати документи, користуватися державними сервісами та підтримувати правовий зв’язок з Україною.

Одним з операторів НСКЗ є державне підприємство «Українські спеціальні системи», що входить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку. Наразі ДП «УСС» забезпечує понад 1000 точок по всій Україні та близько двох десятків абонентських пунктів за кордоном безперервним захищеним зв’язком, активно масштабує рішення для безпечного гостьового Wi-Fi в ЦНАПах та будує захищені канали зв’язку для українських сервісних центрів у Європі та інших країнах світу.

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