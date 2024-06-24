 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Робот «Воля-Е» рятує поранених військових

24 июня 2024 г., 8:25
0 
 

Для евакуації пораненого з поля бою потрібно щонайменше 2 людини, щоб елементарно підняти ноші. Поки військові рятують побратима, за ними може стежити ворожий дрон і наводити вогонь. Це небезпечно.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, робот-логіст «Воля-Е» від учасників кластера Brave1 допомагає евакуйовувати поранених і зберігати життя.

Військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом. Наприклад, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот «Воля-Е» евакуював близько 20 поранених військових.

Оператор керує ним дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів. Робот їздить на гусениці, компактний і не важкий, розганяється до максимальної швидкості 12 км/год. При цьому його легко перевозити — у багажнику позашляховика.

Крім евакуації бійців, робот підвозить боєприпаси вагою до 150 кг. А ще це один із роботів, на які збирає UNITED24. Донатьте, щоб у бійців було більше технологій, які рятують життя.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  