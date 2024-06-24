Робот «Воля-Е» рятує поранених військових

24 июня 2024 г., 8:25

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Для евакуації пораненого з поля бою потрібно щонайменше 2 людини, щоб елементарно підняти ноші. Поки військові рятують побратима, за ними може стежити ворожий дрон і наводити вогонь. Це небезпечно.



Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, робот-логіст «Воля-Е» від учасників кластера Brave1 допомагає евакуйовувати поранених і зберігати життя.



Військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом. Наприклад, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот «Воля-Е» евакуював близько 20 поранених військових.



Оператор керує ним дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів. Робот їздить на гусениці, компактний і не важкий, розганяється до максимальної швидкості 12 км/год. При цьому його легко перевозити — у багажнику позашляховика.



Крім евакуації бійців, робот підвозить боєприпаси вагою до 150 кг. А ще це один із роботів, на які збирає UNITED24. Донатьте, щоб у бійців було більше технологій, які рятують життя.

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