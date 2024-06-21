Продажі ПЗ "Касперського" заборонено у США через зв'язки з рф

21 июня 2024 г., 15:09

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За повідомленням Reuters, адміністрація Байдена оголосила про плани заборонити продаж у США антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського". Міністр торгівлі Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, що вплив росії на цю компанію становить значний ризик для безпеки.



Привілейований доступ програмного забезпечення до систем комп'ютера може дозволити йому вкрасти конфіденційну інформацію з ПК або встановити шкідливе ПЗ і не випускати важливих оновлень, що посилює загрозу, сказало джерело, зазначивши, що серед клієнтів "Касперського" - постачальники критично важливої інфраструктури, а також державні та місцеві органи влади.



"Росія показала, що у неї є можливості та... наміри використовувати такі російські компанії, як "Касперський", для збору і використання особистої інформації американців, і саме тому ми змушені вжити заходів, яких ми вживаємо сьогодні", - сказала Раймондо на брифінгу з журналістами.



Компанія "Касперський" заявила, що, на її думку, рішення США ґрунтувалося на "нинішньому геополітичному кліматі й теоретичних побоюваннях, а не на всебічній оцінці цілісності продуктів і послуг "Касперського".



У заяві, надісланій електронною поштою, Касперський додав, що його діяльність не загрожує національній безпеці США, і що він використовуватиме юридичні можливості для збереження своєї діяльності. Раніше Касперський заявляв, що є приватною компанією, не пов'язаною з російським урядом.



За словами Раймондо, нове масштабне правило, що використовує широкі повноваження, створені адміністрацією колишнього президента Дональда Трампа, буде доповнене ще одним кроком із занесенням трьох підрозділів компанії до списку торговельних обмежень, що завдасть удару по репутації "Касперського" і може вплинути на її продажі за кордоном.



Про плани включити компанію з кібербезпеки до списку організацій, який фактично забороняє американським постачальникам компанії продавати їй програмне забезпечення, а також про терміни та деталі заборони на продаж ПЗ уперше повідомило агентство Reuters. Ці кроки показують, що адміністрація Байдена намагається звести нанівець будь-які ризики російських кібератак, пов'язані з програмним забезпеченням "Касперського", та продовжити тиск на Москву, оскільки її військові дії в Україні набирають обертів, а в США закінчилися нові санкції, які вони можуть застосувати до Росії.



Це також показує, що адміністрація використовує нові потужні повноваження, які дають їй змогу забороняти або обмежувати угоди між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними й технологічними компаніями з країн-"іноземних супротивників", як-от Росія і Китай.



"Ми ніколи не дамо ворожій країні ключі від наших мереж або пристроїв, тож безумство думати, що ми продовжуватимемо дозволяти продавати американцям російське програмне забезпечення з максимально глибоким доступом до пристроїв", - заявив сенатор-демократ Марк Ворнер (Mark Warner), голова сенатського комітету з розвідки.



Нові обмеження на ввезення програмного забезпечення "Касперського", які також забороняють звантаження оновлень, перепродаж і ліцензування продукту, набувають чинності 29 вересня, через 100 днів після публікації, щоб у компаній був час знайти альтернативу. Новий американський бізнес для "Касперського" буде заблоковано через 30 днів після оголошення про обмеження.



Продажі продуктів із білою етикеткою - інтегрованих у програмне забезпечення "Касперського", що продається під іншим брендом, - також будуть заборонені, сказало джерело, додавши, що Міністерство торгівлі повідомить компанії, перш ніж вживати проти них примусових заходів.



Міністерство торгівлі також внесе до списку два російських і один британський підрозділ "Касперського" за ймовірну співпрацю з російською військовою розвідкою для підтримки цілей кіберрозвідки Москви. На російський бізнес Касперського вже накладено масштабні експортні обмеження США у зв'язку з вторгненням Москви в Україну. Але тепер його британському підрозділу буде фактично заборонено отримувати товари від американських постачальників.



"Касперський" уже давно перебуває під прицілом регуляторів. У 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки заборонило використання флагманського антивірусного продукту у федеральних мережах, звинувативши його у зв'язках із російською розвідкою і зазначивши, що російське законодавство дозволяє спецслужбам вимагати від "Касперського" допомоги та перехоплювати повідомлення з використанням російських мереж.



У той час у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що "Лабораторія Касперського" причетна до передання хакерських інструментів співробітнику Агентства національної безпеки, які в підсумку потрапили до рук російського уряду. У відповідь на це "Касперський" заявив, що натрапив на код, але сказав, що ніхто з третіх осіб його не бачив.



Тиск на американський бізнес компанії посилився після того, як Москва виступила проти Києва. Уряд США в приватному порядку попередив деякі американські компанії наступного дня після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим "Касперським", щоб завдати шкоди, повідомляє Reuters.



Ця війна також спонукала Міністерство торгівлі активізувати перевірку національної безпеки щодо програмного забезпечення, яка призвела до вжиття заходів. Згідно з новими правилами, продавці та реселери, які порушують обмеження, будуть піддаватися штрафам з боку Міністерства торгівлі, додало джерело. Якщо хтось навмисно порушить заборону, Міністерство юстиції може порушити кримінальну справу. Користувачі програмного забезпечення не будуть піддаватися юридичному покаранню, але їм буде настійно рекомендовано припинити його використання.



"Касперський", що має британську холдингову компанію і підрозділи в Массачусетсі, повідомила в корпоративному профілі, що 2022 року її дохід становив 752 млн дол. від більш ніж 220 000 корпоративних клієнтів у 200 країнах. На сайті компанії серед клієнтів значаться італійський виробник автомобілів Piaggio, роздрібний підрозділ Volkswagen в Іспанії та Олімпійський комітет Катару.

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