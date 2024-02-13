 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Розмір пікселя в Apple Vision Pro становить 7,5 мкм

13 февраля 2024 г., 12:35

Команда дослідників iFixit провела вивчення нещодавно представленого шолома доповненої реальності Apple Vision Pro. За його підсумками з'ясувалося, що в цьому рішенні використовується дисплей із рекордно малим розміром пікселя 7,5 мкм, який можна порівняти з діаметром червоного кров'яного тіла. При роздільній здатності екрана 3660х3200 його площа становить 0,98 квадратного дюйма.

Однак варто мати на увазі, що екран розташований дуже близько до ока, тому коректніше вимірювати не просторову, а кутову щільність формованого зображення. Виявляється, що цей показник в Apple Vision Pro дорівнює 34 PPD (pixels per degree). Для порівняння, кутова щільність картинки 4K-екрана з діагоналлю 65 дюймів, що знаходиться на відстані 2 м, становить 95 PPD. А екран смартфона iPhone 15 Pro Max, розташований за 30 см від очей, забезпечує 94 PPD.

Тому тим, хто планує виконання завдань, що вимагають графіки високої точності, краще використовувати не Apple Vision Pro, а звернутися до комп'ютера з 4K-дисплеєм.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  