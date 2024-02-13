Розмір пікселя в Apple Vision Pro становить 7,5 мкм

13 февраля 2024 г., 12:35

Команда дослідників iFixit провела вивчення нещодавно представленого шолома доповненої реальності Apple Vision Pro. За його підсумками з'ясувалося, що в цьому рішенні використовується дисплей із рекордно малим розміром пікселя 7,5 мкм, який можна порівняти з діаметром червоного кров'яного тіла. При роздільній здатності екрана 3660х3200 його площа становить 0,98 квадратного дюйма.



Однак варто мати на увазі, що екран розташований дуже близько до ока, тому коректніше вимірювати не просторову, а кутову щільність формованого зображення. Виявляється, що цей показник в Apple Vision Pro дорівнює 34 PPD (pixels per degree). Для порівняння, кутова щільність картинки 4K-екрана з діагоналлю 65 дюймів, що знаходиться на відстані 2 м, становить 95 PPD. А екран смартфона iPhone 15 Pro Max, розташований за 30 см від очей, забезпечує 94 PPD.



Тому тим, хто планує виконання завдань, що вимагають графіки високої точності, краще використовувати не Apple Vision Pro, а звернутися до комп'ютера з 4K-дисплеєм.

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