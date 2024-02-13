Серед Тор10 найбільш популярних смартфонів на ринку у 2023 році перші пʼять позицій у iPhone

13 февраля 2024 г., 11:25

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Нещодавно Canalys опублікувала свій традиційний Тор10 смартфонів за обсягом річних поставок.



Вже багато років поспіль у цьому рейтингу домінують iPhone від Apple.



На вершині списку можна побачити iPhone 14 Pro Max і 15 Pro Max, відвантаження яких склали 34 мільйони і 33 мільйони одиниць відповідно. Замикають п'ятірку лідерів iPhone 14, iPhone 14 Pro та iPhone 13.



Лише на шостому місці представник загону Android - Galaxy A14 4G від Samsung, яких було продано 21 мільйон одиниць у 2023 році, стільки ж, скільки Apple відвантажила більш просунутих iPhone 15 Pro.



Galaxy A54 5G вдалося посісти восьме місце з 20 мільйонами проданих пристроїв. Його роздрібна ціна становить 449 доларів у США, що більш ніж удвічі перевищує ціну Galaxy A14, який приєднався до A54 у цьому списку 10 найкращих смартфонів 2023 року. Крім того, вперше за довгий час Samsung вдалося включити до цього списку дорожчий пристрій. Наприклад, у 2021 році найпопулярнішим телефоном у світі був Galaxy A12 від Samsung, який коштував лише 180 дол.



Ще цікаво, що популярність 4G-версії Galaxy A14 над 5G-версією свідчить про те, що споживачі з нижчого сегменту ринку віддають перевагу доступності та практичності, а не новітнім мережевим технологіям.



Попри присутність Samsung у списку, варто зазначити, що жодна з її флагманських моделей Galaxy S23 не потрапила до нього. Можливо, майбутня серія Galaxy S24, яка має розширені можливості штучного інтелекту та інші оновлення, що потенційно можуть стимулювати продажі та забезпечити місце в наступному Тор5.



Наглядачі відзначають, що це був перший рік, коли модель iPhone Pro очолила щорічний рейтинг найбільш продаваних моделей смартфонів, що відображає зсув ринку у преміальний сегмент.



Загалом, домінування iPhone у рейтингу найбільш продаваних смартфонів 2023 року підкреслює незмінну популярність і споживчу привабливість Apple. Незважаючи на жорстку конкуренцію з боку конкурентів, здатність Apple стабільно надавати затребувані функції, продуктивність та користувацький досвід зміцнила її позиції лідера на світовому ринку смартфонів.

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