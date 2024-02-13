QNAP TS-h3077AFU - новий All-Flash NAS на 30 відсіків для SATA SSD

13 февраля 2024 г., 13:35

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Компанія QNAP Systems представила TS-h3077AFU - високонадійне мережеве сховище з 30 відсіками для твердотілих накопичувачів SATA 6 Гбіт/с, яке працює під керуванням операційної системи на базі ZFS і оснащене процесорами AMD Ryzen Embedded 7000 та інтегрованою графікою AMD Radeon.



Завдяки 1,6M/1,2M iSCSI 4K IOPS за випадкового читання/запису, оперативній пам'яті DDR5, вбудованому двопортовому інтерфейсу 10/2,5 GbE, можливості модернізації до 100 GbE, розширенню PCIe Gen 4 та масштабуванню до петабайтових сховищ TS-h3077AFU відповідає вимогам до продуктивності в робочих процесах оброблення відео 4K/8K, центрах зберігання та віртуалізації. Операційна система QuTS hero також містить функцію дедуплікації даних ZFS і оптимізацію SSD, забезпечуючи максимальну продуктивність, довговічність і ефективність інвестицій в all-flash.



"TS-h3077AFU змінює уявлення про рішення для зберігання даних, пропонуючи не тільки місткість, а й ефективність і продуктивність для найвимогливіших бізнес-середовищ. Можливості обробки графіки, підключення та надійність, що забезпечуються процесором AMD Ryzen Embedded 7000, роблять його революційним у галузі", - говорить Мейджі Чанг, генеральний директор QNAP.



Лісінь Чжоу (Lixin Zhou), старший директор із маркетингу підрозділу вбудованих процесорів компанії AMD: "Ми дуже раді випустити NAS TS-h3077AFU з нашими вбудованими процесорами AMD Ryzen серії 7000 у співпраці з QNAP. Інтеграція наших надійних процесорів AMD Ryzen серії 7000 і глибокого досвіду QNAP у сфері рішень для зберігання даних дала змогу створити воістину революційний продукт".



Ключові особливості TS-h3077AFU:



Вбудовувані процесори AMD Ryzen серії 7000: Перше покоління процесорів на новій платформі AMD Socket AM5 забезпечує найвищу продуктивність і підвищену енергоефективність, як порівняти з процесорами аналогічного класу. Інтегрована графіка AMD Radeon забезпечує енергоефективну високоякісну графічну продуктивність, даючи змогу обробляти мультимедіа високої роздільної здатності та працювати в багатозадачному режимі.

Довгострокове та стабільне постачання до 2030 року: вибір для організацій, яким потрібні відповідні моделі NAS для довгострокових проєктів.

Оптимізовано для застосунків, вимогливих до IOPS: Забезпечує наднизьку затримку та високу продуктивність IOPS, гарантуючи мікросекундний час відгуку для критично важливих бізнес-систем, а також оптимізацію неструктурованих даних і робочих навантажень з інтенсивним введенням-виведенням для віртуалізації. Новинка забезпечує плавну потокову передачу мультимедійних даних у форматі 4K/8K і постпродакшн, даючи змогу прискорити передачу даних, доступ до них і резервне копіювання для підвищення ефективності.

Операційна система з оптимізацією під SSD: Операційна система QuTS hero на базі ZFS оптимізує продуктивність і довговічність SSD завдяки таким функціям, як вбудована дедуплікація даних, QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) та іншим передовим технологіям.

Місткість до 230 ТБ: TS-h3077AFU забезпечує до 230 ТБ необробленої місткості за допомогою тридцяти твердотілих накопичувачів на 7,68 ТБ.

Сховище петабайтного масштабу: Досягніть безпрецедентної продуктивності та величезної місткості, об'єднавши TS-h3077AFU з кількома корпусами розширення QNAP TL PCIe JBOD. Підтримуючи до восьми корпусів TL-R2400PES-RP JBOD з 24 відсіками, така конфігурація дає змогу зберігати до 192 дисків.

Резервне копіювання даних NAS за допомогою myQNAPcloud Storage: myQNAPcloud Storage - це хмарне сховище, організоване компанією QNAP, яке працює в 12 центрах оброблення даних у всьому світі, забезпечуючи швидший хмарний сервіс, найвищий клас довговічності та незмінність даних. myQNAPcloud Storage стягує плату тільки за простір для зберігання, передача даних повністю безоплатна, пропонуючи підприємствам гарантоване планування безперервності бізнесу за вигідними цінами.



Ціни нових мережевих сховищ QNAP TS-h3077AFU можна дізнатися в авторизованих дистриб'юторів. Гарантія на пристрої за замовчуванням становить 5 років.

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