28 июля 2026 г., 17:25

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Група провідних міжнародних технологічних компаній оголосила про заснування Open Secure AI Alliance - глобальної ініціативи із розробки та поширення відкритих AI-моделей, інструментів та стандартів кіберзахисту.





Серед засновників та інавгураційних партнерів альянсу - компанії NVIDIA, Microsoft, IBM, Cisco, Red Hat, Hugging Face, HPE, Cloudflare, Adobe, CrowdStrike, Palantir, Dell Technologies, SAP, Siemens, SpaceXAI та низка інших організацій, включаючи Linux Foundation.





Як зазначається, створення альянсу базується на здобутках ініціативи Akrites від Linux Foundation та спільноти OpenSSF. Головною метою об'єднання є надання фахівцям з кібербезпеки доступу до відкритих агентних систем, які можна аналізувати, адаптувати та запускати безпосередньо на власній інфраструктурі підприємств без обов'язкової передачі конфіденційних даних у закриті хмарні сервіси. Учасники альянсу підкреслюють, що закриті AI-інструменти не завжди здатні відрізнити захисні дії від атак, що стало очевидним під час інциденту з Hugging Face, коли для розслідування інтрузії компанія застосувала відкриту модель GLM 5.2 на власних потужностях.





У межах діяльності Open Secure AI Alliance учасники вже відкрили доступ до кількох ключових розробок. NVIDIA виклала на GitHub проект NOOA (NVIDIA Labs Object-Oriented Agent) для покращення аудиту та контролю поведінки AI-агентів.





Компанія HPE розвиває фреймворк нулевої довіри SPIFFE/SPIRE для криптографічної верифікації агентів, Hugging Face передала фонд PyTorch Foundation безпечний формат збереження вагових коефіцієнтів Safetensors, а IBM та Red Hat представили проект Lightwell для захисту ланцюгів постачання через цифрові підписи патчів.





Окрім цього, Microsoft інтегрувала в екосистему відкритих рішень свій багаторагентний каркас сканування MDASH, а компанія SpaceXAI зробила відкритим термінальний кодинг-агент Grok Build та підтвердила плани щодо відкриття вагових коефіцієнтів майбутніх моделей лінійки Grok.





Засновники альянсу також звернулися до регуляторних органів та законодавців із закликом не впроваджувати суцільні обмеження проти відкритих AI-систем, оскільки такі заборони можуть послабити загальний рівень кіберзахисту та зосередити критичні технології у кількох закритих провайдерів.





Формування альянсу Open Secure AI Alliance знаменує новий етап у боротьбі між відкритими та закритими архітектурами в галузі кібербезпеки. В умовах, коли зловмисники активно застосовують AI для пошуку вразливостей, концепція безпеки за рахунок закритості (security through obscurity) втрачає свою ефективність. Залучення до єдиної екосистеми прямих конкурентів, таких як NVIDIA, Microsoft, IBM та Cisco, підтверджує, що створення базового захисного стека розглядається індустрією як спільна інфраструктурна задача.





Стратегічний ризик закритих AI-систем полягає у виникненні єдиних точок відмови та залежності корпорацій від рішень вузького кола монополістів. Розвиток відкритих моделей та агентних каркасів дає змогу організаціям зберігати повний суверенітет над власними даними та інфраструктурою. Подальша ефективність альянсу залежатиме від здатності учасників узгодити єдині стандарти безпечної розробки коду та переконати регуляторні органи убезпечити відкриті AI-проєкти від надмірного законодавчого тиску.









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