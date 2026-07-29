Ринкова капіталізація Apple уперше в історії перевищила позначку у 5 трлн дол.

29 июля 2026 г., 9:35

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Як повідомляє CNBC, ринкова капіталізація корпорації Apple у вівторок тимчасово перевищила позначку у 5 трлн дол., що зробило її другою компанією в історії після NVIDIA, яка досягла цього рубежу.

Під час сесії акції компанії піднімалися до пікового значення у 342,89 дол., за якого ринкова вартість виросла до 5,036 трлн дол., після чого ціна дещо відкотилася до 339,33 дол., а капіталізація зафіксувалася на рівні 4,99 трлн дол.

Раніше цього місяця Apple випередила виробника чипів NVIDIA та повернула собі статус найдорожчої компанії світу. З початку 2026 року акції Apple зросли приблизно на 25%, демонструючи кращу динаміку порівняно з іншими гігантами технологічного сектору, включно з NVIDIA, Meta, Alphabet та Microsoft. Аналітики пов'язують це зростання зі стійким попитом на продукцію компанії та відмовою від участі в агресивних перегонах AI-витрат, які виснажують грошові потоки інших гравців.

Для інтеграції нових сервісів, таких як оновлений асистент Siri, Apple залучила AI-технології компанії Google, уникнувши суттєвих капітальних витрат на будівництво власної інфраструктури та дата-центрів. Крім того, рішення зберегти ціни на базові моделі iPhone після попереднього підвищення вартості MacBook та iPad стимулювало купівельну activity напередодні очікуваного подорожчання пристроїв наприкінці року.

Також компанія оголосила про запуск у США програми лізингу пристроїв у партнерстві з платіжним сервісом Klarna. У межах цієї ініціативи щомісячний платіж за iPhone починається від 17,99 дол., за Apple Watch та iPad — від 11,99 дол., а за комп'ютери Mac — від 24,99 дол. «Apple утрималася від участі у перегонах AI-витрат, зробивши ставку на те, що саме користувацький досвід, а не інфраструктурні інвестиції, зрештою визначить переможців. Нова програма лізингу є грамотним кроком: вона не знижує ціну пристроїв, але змінює сприйняття вартості покупцями», як зазначив віцепрезидент аналітичної компанії Forrester Дипанджан Чаттерджі (Dipanjan Chatterjee).

Цікаво, що максимальної капіталізації Alphabet (Google) 4,827 трлн дол. досягла в середині травня цього року, але все ж таки не дотягнуло знакової відмітки. Скоріш всього невдовзі ця компанія теж приєднається до клубу 5 трлн дол.

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