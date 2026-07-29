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У червні на Brave1 Market було замовлено БпЛА, НРК і РЕБ на 5 млрд грн

29 июля 2026 г., 8:05
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Міноборони повідомило, що українські військові замовили безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ/РЕР на понад 5 млрд грн на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market у червні. Це найбільша сума замовлень за один місяць протягом всього періоду існування програми єБали.

Водночас середній термін постачання вдалося скоротити до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник становив 10-14 днів. 

Нині на маркетплейсі захисники можуть обрати з понад 1 000 позицій для закупівлі за єБали. 

Це, зокрема, різноманітні БпЛА: 
FPV-камікадзе;
бомбери;
мідлстрайки;
перехоплювачі.
 
Також доступні наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ/РЕР.

Водночас виробники у режимі реального часу бачать статистику щодо своїх виробів – на якому місці в рейтингу їхній дрон чи НРК, скільки місій він виконав, які підрозділи найбільше його використовують тощо.

Нагадаємо, на Brave1 Market запрацював Кабінет закупівельника. У ньому підрозділи можуть безпечно замовляти дрони, НРК, РЕБ та інші вироби оборонного призначення не лише за єБали, а й за власні кошти.

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