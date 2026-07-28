IBM купує дослідницьку лабораторію HRL Laboratories для прискорення квантових розробок

28 июля 2026 г., 14:35

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Корпорація IBM оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання науково-дослідної установи HRL Laboratories, яка раніше перебувала у спільній власності компаній Boeing та General Motors.

Після завершення угоди Boeing та General Motors продовжать співпрацювати з IBM у сфері створення квантових додатків та розробки передових технологій.

Головною метою угоди є інтеграція експертизи HRL Laboratories у галузі інженерії кремнієвих спінових кубітів до довгострокової квантової програми IBM. Спільна технологічна база напівпровідникового виробництва для надпровідних та спінових кубітів має прискорити масштабування квантових обчислень. За словами директора з досліджень IBM Джей Гамбетти (Jay Gambetta), команда HRL Laboratories посилить плани компанії щодо створення корисних квантових обчислень, поєднуючи досягнення у сфері квантових мереж та сенсорів.

Окрім обчислювальних систем, придбання дозволить IBM розвивати напрямок квантового сенсингу та досліджень нових матеріалів. Установа HRL Laboratories має напрацювання у створенні надточних сенсорів для вимірювання фізичних явищ у медицині, навігації, обороні та науці, а також рішення в галузі кріогеніки, управляючої електроніки та пакування чипів. Виконавчий директор HRL Laboratories Роб Васкес (Rob Vasquez) підкреслив, що приєднання до IBM є природним кроком для масштабування розробок компанії на фундаментальному рівні.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Транзакція підлягає стандартним процедурам схвалення регуляторними органами та, як очікується, буде закрита до кінця третього кварталу 2026 року. Угода також передбачає тісну співпрацю HRL Laboratories із фабрикою Anderon - першим у світі спеціалізованим підприємством із випуску квантових пластин, про створення якого IBM оголосила у травні 2026 року за підтримки Міністерства торгівлі США.

Поглинання HRL Laboratories є стратегічним кроком IBM, спрямованим на диверсифікацію її технологічного стека у квантових перегонах. Поки IBM залишається лідером у сегменті надпровідних кубітів, залучення компетенцій HRL Laboratories у сфері кремнієвих спінових кубітів дозволяє компанії застрахувати ризики та отримати доступ до технологій, які легше адаптувати до існуючих напівпровідникових фабрик.

Інтеграція HRL Laboratories із новоствореним підприємством Anderon створює замкнений цикл від наукових розробок до промислового виготовлення квантових чипів на території США. Це зміцнює позиції IBM у боротьбі за державні та оборонні контракти, де критично важливими є надійність ланцюгів постачання та наявність локалізованого виробництва квантових сенсорів та обчислювальних систем нового покоління.

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