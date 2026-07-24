AMD презентувала стійкові рішення Helios та прискорювачі Instinct MI455X для масштабного розгортання AI

24 июля 2026 г., 9:35

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Компанія AMD оголосила про запуск своєї AI-інфраструктури наступного покоління та портфеля рішень для фізичного штучного інтелекту на заході Advancing AI 2026.





Флагманом презентації стали стійкові системи Helios, які вже перейшли у стадію серійного виробництва та готуються до розгортання провідними технологічними компаніями у гігаватному масштабі.





Система Helios є повністю інтегрованою архітектурою, яка містить 72 високопродуктивні прискорювачі AMD Instinct MI455X та 18 потужних процесорів AMD EPYC шостого покоління серії Venice. Всі компоненти об'єднані мережевими технологіями AMD Pensando та працюють під управлінням відкритого програмного забезпечення AMD ROCm. За даними розробника, ця конфігурація забезпечує вищу обчислювальну потужність, ємність пам'яті та мережеву пропускну здатність, дозволяючи отримувати до 30% більше токенів на один витрачений долар порівняно з конкурентними рішеннями.





Провідні AI-лабораторії та хмарні провайдери вже обрали нову платформу для навчання та інференсу моделей. Серед ключових партнерів відзначаються Anthropic, яка розгортає до 2 ГВт потужностей у межах багаторічної інженерної співпраці, та OpenAI, яка оптимізує моделі класу GPT за допомогою фреймворку Triton та планує запустити системи Helios у четвертому кварталі 2026 року. Також масштабні випробування та інтеграцію платформи у власні дата-центри проводять компанії Meta, Microsoft, Oracle, Cerebras та інші.





Разом із Helios компанія випустила графічні процесори серії Instinct MI400, де модель MI455X демонструє в 34 рази вищу пропускну здатність токенів порівняно з попередником MI355X. Також представлено прискорювач Instinct MI430X для високоточних наукових обчислень із продуктивністю до 288 ТФЛОПС у форматі FP64 та прискорювач Instinct MI350P. Додатково AMD анонсувала платформу ROCm.ai для прискорення розробки програмного забезпечення за допомогою AI-агентів.





У межах довгострокової стратегії компанія окреслила план розвитку інфраструктури до 2030 року. Наступне покоління серверних процесорів EPYC на архітектурі Zen 7 під назвами Florence, Ferrara та Fidenza очікується у 2028 році, а архітектура Zen 8 з'явиться у 2030 році. Графічні прискорювачі серії Instinct MI500 та стійкові рішення Helios 500 вийдуть у 2027 році, а серія MI600 запланована на 2028 рік.

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