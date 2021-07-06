Роботы-пылесосы Samsung JetBot AI построены на платформе ИИ от Intel

6 июля 2021 г., 15:25

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По сообщению «Samsung Украина», с 5 июля в локальной рознице стартуют продажи трех новых моделей роботов-пылесосов от Samsung JetBot: VR50T95735W/ EV, VR30T85513W/ EV, VR30T80313W/ EV. Эта линейка была впервые представлена на выставке СES 2021, и по заявлению производителя, JetBot являются первыми роботами-пылесосами, построенными на технологии искусственного интеллекта от Intel.

Среди возможностей новинки стоит отметить функцию Intelligent Power Control, которая определяет тип поверхности и количество пыли и автоматически устанавливает необходимую мощность всасывания, обеспечивая эффективную очистку дома. Приложение SmartThings дает возможность указать запрещенные для уборки зоны, а также в реальном времени следить за перемещениями устройства, приостанавливать или полностью отменять уборку.

Среди отличий JetBot 90 AI+ стоит обратить внимание на навигационную систему, благодаря которой он перемещается даже по достаточно сложным маршрутам. В основе этой системы – лазерный радар («лидар») LiDAR, который определяет ме-стоположение объектов на пути и расстояние до них. Вместе с ним работает видеокамера, дающая роботу возможность видеть и успешно маневрировать не только вокруг крупных объектов, но и обходить такие «мелочи», как, например, телефонные кабели. С помощью 3D-сенсоров и камер JetBot 90 AI+ распознает и классифицирует их, нанося на карту помещения. Такая система может показаться чрезмерной для пылесоса, но на практике она позволяет ему не трогать хрупкие предметы, например вазу, стоящую на полу, или вазон с цветами, а также не затягивать брошенный на полу кабель от зарядки или другие небольшие предметы.

Интересная особенность JetBot 90 AI+: встроенная в пылесос камера позволяет через удаленное подключение наблюдать за домашними любимцами.

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