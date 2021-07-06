Решения Tripp Lite Pro AV улучшат передачу видеосигнала в среде с чувствительной электроникой

6 июля 2021 г., 14:35

0

Tweet

Компания Tripp Lite выпустила решение, позволяющее расширить возможности передачи аудио/видеосигналов в медицинских учреждениях и в других местах с чувствительным электронным оборудованием, на которое могут влиять электромагнитные (EMI), радиочастотные помехи (RFI) и электростатические разряды (ESD). Заявлено, что новые удлинители видеосигнала Tripp Lite серии B127M не нарушают работу чувствительного медицинского оборудования в больницах, реабилитационных центрах, учреждениях по уходу за престарелыми и в других средах со строгими требованиями к уровням EMI, RFI и ESD.

Эти удлинители соответствуют стандартам CISPR 11 Group 1 Class A EMI/RFI, IEC 61000-4-2 (ESD), уровень испытаний 4 (8 кВ в контакте, 15 кВ в воздушном зазоре) и IEC 60601-1-2. Опции включают в себя комплект удлинителя (модель B127M-101-H), 4-портовый разветвитель (модель B127M-004-H) и приемник (модель B127M-100-H). Удлинители B127M передают сигнал HDMI на мониторы, телевизоры или проекторы через экранированный кабель Категории 6 на расстояние до 70 м. Все такие устройства поддерживают разрешение видео 4K до 3840×2160 при 60 Гц, цвета 4:4:4, HDR (расширенный динамический диапазон) и 7.1-канальный объемный звук.

«Медицинские учреждения особенно внимательно подходят к вопросам установки профессиональных аудио-/видео-устройств из-за возможных помех для чувствительного медицинского оборудования, — говорит Дэвид Познер (David Posner), вице-президент Tripp Lite по решениям для подключения и периферийным устройствам. — Удлинители для передачи сигнала HDMI по кабелю Категории 6 (HDMI over Cat6) от Tripp Lite — идеальное решение для медицинских учреждений. Они соответствуют строгим стандартам на допустимые уровни EMI, RFI и ESD и доставляют видео 4K на десятки метров от источника на любое оборудование — от мониторов в диспетчерских до цифровых информационных и рекламных вывесок в залах ожидания».

Основные характеристики удлинителей HDMI over Cat6 Tripp Lite B127M для медицинских учреждений:

• Удлинители доставляют сигналы HDMI 4K на мониторы, телевизоры или проекторы на расстоянии до 70 м.



• Они соответствуют стандартам EMI, RFI и ESD, могут использоваться вблизи чувствительной электроники в медицинских учреждениях.



• Поддержка электропитания по кабелю (Power over Cable, PoC) устраняет необходимость в электророзетке для приемника сигнала.



• Доступен 4-портовый разветвитель для отправки сигналов на четыре приемника.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!