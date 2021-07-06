Фишинговая атака нацелена на пользователей DocuSign и SharePoint

6 июля 2021 г., 16:05

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Эксперты кибербезопасности из Bitdefender Antispam Lab в прошлую среду предупредили о кампании фишинговых атак на популярные облачные приложения DocuSign и SharePoint. Задачей этих атак является кража учётных данных пользователей.

В своём блоге команда Bitdefender заявила, что первая из таких атак была обнаружена 24 июня и, по всей видимости, исходила из Соединенных Штатов. По данным исследователей, 33% из всех поддельных электронных писем достигли адресатов в США, 26% – в Ирландии, 14% – в Корее, 12% – в Швеции, 5% – в Дании и по 1% – в Финляндии, Великобритании и Индии.

В большинстве подложных электронных писем фигурирует Covid-19 в качестве фактора, побуждающего пользователей нажать на ссылку. Например, в одном из писем вниманию получателя предлагался документ с названием: «Фонд помощи в связи с коронавирусом, утвержденный советом директоров». Ссылка направляет пользователя на поддельную веб-страницу, имитирующую DocuSign, где ему предлагается войти в свою учетную запись Adobe для просмотра документа.

Эй Джей Кинг (A.J. King), директор по информационной безопасности фирмы BreachQuest, считает важнейшими в списке мер предотвращения этих атак безопасные шлюзы электронной почты, многофакторную аутентификацию, а также доменную аутентификацию сообщений, отчётность и соответствие (DMARC).

Он также отметил, что ни одна этих мер не гарантирует безопасности, поэтому организациям следует вкладываться в обучение персонала быстрому распознаванию признаков фишинга. Также, Кинг рекомендует снабдить корпоративные почтовые клиенты кнопкой Report Phish, нажав на которую можно быстро оповестить специалистов о полученном подозрительном письме. Эту кнопку можно интегрировать с защищённым шлюзом корпоративной e-mail, чтобы он мог выполнять анализ электронных отправлений в песочнице и блокировать их при выявлении вредоносного содержимого с уведомлением службы безопасности предприятия.

«Компании также должны иметь группу обеспечения безопасности, оснащённую всем необходимым для отслеживания журналов предупреждений о невозможных географических путешествиях, входах в систему из нового места или о подозрительной активности пользователей, – сказал Кинг. – Они могут быстро принимать экстренные меры, чтобы отозвать скомпрометированные учётные данные пользователей, сбросить токены и искать признаки дальнейшего взлома».

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