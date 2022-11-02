Роботи-сапери Fifish займуться підводним розмінуванням у Миколаївській області

2 ноября 2022 г., 16:05

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За заявою «Нової пошти», компанія придбала для ДСНС роботів-саперів Fifish для підводного розмінування на п’ять мільйонів гривень. З їх допомогою піротехніки знешкодять боєприпаси, які залишилися на дні водойм після активних бойових дій у Миколаївській області.



Роботи Fifish виявляють вибухонебезпечні предмети у водоймах та передають саперам точні координати їхнього географічне місце. За допомогою спеціальної робо-руки прилад може рухати боєприпаси або розташувати поряд із ними детонатор, аби згодом знешкодити. Робот оснащений VR-окулярами. Завдяки їм сапер бачить, що відбувається під водою, і скеровує прилад у правильному напрямку.



Перші вісім роботів вже передано рятувальникам. Найближчим часом до України приїдуть ще дванадцять роботів-саперів: одинадцять із них «Нова пошта» також передасть ДСНС, а один зразок залишиться Асоціації роботизації України задля подальшого вдосконалення. Його доопрацьовуватимуть українські фахівці згідно з вимогами ДСНС. Їхнє завдання – вдосконалити двигун, збільшити час роботи приладу та покращити систему освітлення.



«”Нова пошта” очолила процес з розробки надсучасного робота-сапера для України. Ми взяли на себе відповідальність за фінансовий і технічний напрями, а також за пошук та залучення партнерів. Наше завдання – враховуючи переваги іноземних роботів зробити власний, аби він відповідав усім запитам піротехніків. Окрім того, український робот вартуватиме дешевше закордонних аналогів та матиме більше простору для модернізації, оскільки зворотний зв'язок від колег з ДСНС ми опрацьовуватимемо швидше», – розповідає Олексій Тараненко, директор з розвитку «Нової пошти».



Зазначено, Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Тож, на плечі піротехнічного підрозділу ДСНС лягає завдання зі знешкодження рекордної кількості боєприпасів.

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