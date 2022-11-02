Китайський ринок смартфонів падає третій квартал поспіль більш ніж на 10%

2 ноября 2022 г., 15:15

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За даними IDC в Китаї було відвантажено 71,1 млн смартфонів в ІІІ кв., що на 11,9% менше, ніж рік тому. Зниження було меншим, ніж у попередні два квартали, попри збереження слабкого попиту. Більш того ринок вперше в цьому році продемонстрував зростання на 6% в порівнянні з попереднім кварталом, частково підтримане серією iPhone 14 від Apple і серією Mate 50 від Huawei. На тлі спаду на ринку основна увага компаній-виробників смартфонів була зосереджена на коригуванні складських запасів каналів збуту.



«Похмурі обставини і похмурі перспективи політики боротьби з COVID в Китаї додають більше невизначеності в перспективи ринку в наступному році, - наголосив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-тихоокеанський регіоні. - Постачальники, які здатні залучити стійких споживачів високого класу, мають більше шансів у цьому складному середовищі».



Бренд vivo повернувся на перше місце у ІІІ кв. Суббренд iQOO збільшив частку ринку до 4,6% завдяки своїм конкурентоспроможним продуктам та ціновій політиці. Серія X від vivo продовжувала отримувати хороші відгуки і очолила сегмент середнього та високого класу вартістю від 400 до 600 доларів.



Серії Honor 70, Changwan 30 та Play 6 продовжували демонструвати сприятливу динаміку поставок. Нова серія X40 була добре прийнята завдяки привабливому дизайну та оптимізованій продуктивності, в той час, як флагманська серія Magic 4 зміцнила позиції в комерційному сегменті, включаючи державний сектор.



Моделі OPPO A57 та A97 стали лідерами продажів, а серія Reno 8 відіграла ключову роль у підтримці позицій компанії в сегменті 200-400 доларів. Очікується, що завдяки новому поколінню операційної системи ColorOS та крос-платформенній смарт-системі Pantanal, OPPO покращить користувацький досвід використання як апаратного, так і програмного забезпечення.



Apple була єдиним постачальником з топ-5, який продемонстрував зростання в порівнянні з попереднім роком. Нова серія iPhone 14 Pro була прийнята краще, ніж базові моделі iPhone 14, оскільки останні мають обмежену кількість оновлень. Крім того, попит на серію iPhone 13 все ще залишався високим у цьому кварталі.



Продукція Redmi від Xiaomi продовжувала залишатися ключовим фактором поставок, а серії Redmi K50 та Redmi Note 11 були лідерами за обсягами продажу. Нова серія Mi 12S отримала хороші відгуки, що, своєю чергою, сприятиме проникненню Xiaomi у висококласний сегмент.



Всупереч загальному падінню ринку, сегмент високого рівня вартістю понад 600 доларів зазнав обмеженого впливу з вищою часткою одиниць на рівні 22,4%. Крім того, преміальні рішення зі складними екранами знову продемонстрували тризначне зростання в річному обчисленні, і було відвантажено більше мільйона одиниць, що стало найвищим показником за один квартал. Лідером на ринку складних пристроїв залишається компанія Huawei, за нею йдуть Samsung, vivo і Xiaomi.



«Китайський ринок смартфонів навряд чи відновиться в короткостроковій перспективі, оскільки він стикається з затяжними випадками COVID-19 і несприятливими внутрішніми та глобальними економічними умовами, - наголосив Артур Го (Arthur Guo), старший ринковий аналітик з дослідження клієнтських систем в IDC China. - З усім тим, інвестиції в розробку продуктів залишаються вирішальними для зміцнення ринкових позицій, а також для підготовки до наступного відновлення».

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