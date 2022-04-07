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MEGOGO запускає підрозділ розробки ПЗ

7 апреля 2022 г., 10:15
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MEGOGO, одна из провідніх платформ OTT Pay TV/VOD у країнах СНД, запускає підрозділ розробки програмного забезпечення.

“Україна сьогодні переживає, мабуть, наймасовішу катастрофу в своїй історії, якої не було з часів Другої світової війни, і весь світ є свідком жахів і руйнувань. Усі ці дні борються на передовій, допомагаючи Україні протистояти ворогу. Megogo з початку війни не став винятком з цього правила. Ми робимо все можливе для підтримки Збройних Сил України та нашого хороброго українського народу. На жаль, війна також вразила багато бізнесу, в тому числі і наш. Мільйони українців втратили свої домівки та звичайну рутину, теплі вечори з близькими та можливість насолоджуватися розважальними послугами”, йдеться у зафві Олександр Микал, керуючого партнера MEGOGO, у його екаунті Linredin.

Щоб зберегти команду, мати можливість підтримувати клієнтів та отримувати нові потоки доходу, компанія створила новий бізнес-підрозділ – MEGOGO Outsourcing. До нього увійдуть співробітники, які вже перебувають у безпечному місці і можуть продуктивно працювати над новими проектами.

Як підкреслюється, за більш ніж 10-річну історію MEGOGO набув унікальних компетенцій у таких сферах:

- Розробка складних високонавантажених ІТ-систем (особливо потокових сервісів та всієї інфраструктури навколо них).

- Ліцензування вмісту, виробництво та експлуатація (включаючи всі технічні аспекти).

- Розповсюдження цифрових продуктів по всіх можливих каналах (B2C і B2B).

- Цифровий маркетинг із позитивною рентабельністю інвестицій.

- Побудова систем збору даних та подальшого використання Big Data для прийняття бізнес-рішень.

Дізнатися більше про сфери компетенції MEGOGO можна тут: https://lnkd.in/eEb9rJMZ

Інформація про наявність, структуру та конкретні знання фахівців компанії може буте надіслана за запитом.

“Ми відкриті для всіх видів комерційних проектів і партнерств. Якщо ви зацікавлені або маєте ідею співпраці, пишіть мені в приватні повідомлення”, заявив Олександр Микал.

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