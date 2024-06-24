Світовий дохід від корпоративних додатків зріс на 12% торік та до 2028 р. за прогнозами перевищить 600 млрд дол.

24 июня 2024 г., 9:35

0

Tweet

Ринок корпоративних додатків продемонстрував значне зростання доходів у 2023 році, оскільки штучний інтелект, а особливо генеративний GenAI, почав змінювати досвід співробітників і клієнтів у сфері бізнес-софта. Згідно з новим звітом IDC, торік ринок корпоративних додатків зріс на 12% у річному обчисленні, а світовий дохід сягнув 356 мільярдів доларів.



Зазначається, що інтеграція AI і GenAI в корпоративні додатки приносить користувачам більше інтелекту, скорочує час на отримання інсайтів і підвищує швидкість прийняття рішень. Як результат, працівники можуть більше покладатися на корпоративне програмне забезпечення як на колегу, який допомагає вирішувати бізнес-проблеми та орієнтуватися в динамічному світі змін. Все це стає можливим завдяки більшій довірі до хмарних технологій як основи для швидких інновацій, які швидко змінюють досвід співробітників, клієнтів та партнерів, що призводить до скорочення часу отримання прибутку та конкурентної диференціації.



"SaaS та хмарні додатки продовжують зростати на ринку корпоративних додатків. Завдяки новим інноваціям, таким як генеративний штучний інтелект і безліччю варіантів його використання, можливість реорганізувати бізнес за допомогою інтелектуальних технологій з використанням хмарних додатків дає більшу конкурентну перевагу, - зазначає Міккі Норт-Ріцца (Mickey North Rizza), віце-президент групи корпоративного програмного забезпечення в IDC. - Компанії, орієнтовані на досвід (Experience-orchestrated, X-O), використовують більш сучасні, інноваційні та інтелектуальні корпоративні додатки, підвищуючи швидкість прийняття рішень за допомогою більш розумних бізнес-рішень і, в кінцевому підсумку, забезпечуючи більшу диференціацію для організацій по всьому світу".



П'ятьма найбільшими постачальниками корпоративних додатків у 2023 році були SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft та Intuit, на які разом припадало 21,2% світового доходу у сегменті. Оскільки SAP і Salesforce розділяють лише 0,2% в оцінці ринкової частки, IDC вважає, що ці дві компанії займають перше місце на світовому ринку корпоративних додатків у 2023 році.



IDC прогнозує, що у 2028 році світовий дохід ринку корпоративних додатків становитиме понад 600 мільярдів доларів, оскільки організації продовжуватимуть інтегрувати традиційний AI, машинне навчання та GenAI у робочі процеси, створюючи більш швидкі та інтелектуальні ідеї та рішення. Організації також інвестуватимуть у нові інструменти, щоб підтримувати свій портфель додатків в актуальному стані в міру того, як вони просуваються в цифрову еру. Тим часом публічна хмара стане основною моделлю розгортання програмного забезпечення для корпоративних додатків, на яку припадатиме понад 70% витрат на нові корпоративні додатки у 2028 році. Прогнозується, що за п'ять років середньорічний темп зростання попиту на корпоративні додатки на базі публічних хмар становитиме 16,5%, що перевищує 11,1% середньорічного темпу зростання для ринку в цілому.



Ринок корпоративних додатків складається з таких сегментів: управління ресурсами підприємства (ERM), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), інженерні додатки, управління ланцюгами поставок (SCM) і виробничі додатки.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365