Новий 4K-монитор Philips Evnia 32M2N8900P базується на QD-OLED 4-го покоління

28 мая 2026 г., 16:35

Philips Evnia представляє 32M2N8900P — 31,5-дюймовий ігровий монітор із роздільною здатністю 4K. Завдяки QD-OLED-панелі 4-го покоління та поєднанню UltraClear 4K UHD з частотою 240 Гц цей монітор забезпечує надзвичайно чітке зображення, глибокий контраст і максимально плавний геймплей. 3-річна гарантія з покриттям вигоряння пікселів додає впевненості у довгостроковому використанні.



Philips Evnia 32M2N8900P створений для геймерів, яким потрібна візуальна точність, що виходить за межі просто ефектного зображення. Його QD-OLED-панель 4-го покоління поєднує роздільну здатність 3840×2160 з підтримкою справжньої 10-бітної глибини кольору, пропонуючи вищу чіткість дрібних деталей оточення, плавніші градієнти та точнішу передачу кольорових переходів. Ця додаткова точність допомагає гравцям сприймати сцени природніше, а також робить дисплей привабливим вибором для творців контенту та користувачів, які працюють у режимі багатозадачності та цінують точність передачі кольорів не лише в іграх.



Технологія DisplayHDR True Black 500 у поєднанні з Ultra Wide Color доповнює ці можливості, зберігаючи деталізацію в темних сценах і забезпечуючи насиченіші кольори в яскравих епізодах без втрати тонких нюансів. Завдяки охопленню колірного простору до 99,5% DCI-P3 і 97,7% Adobe RGB зображення виглядає реалістичним і чітким навіть у напружених сценаріях.



Для гравців, яким важлива миттєва реакція та чіткість руху, Philips Evnia 32M2N8900P усуває відчутний розрив між дією та її візуальним результатом. Частота оновлення 240 Гц забезпечує плавність і легкість відстеження під час швидких рухів камери, стрейфінгу та перегонів. Така чіткість стає відчутною перевагою у змагальних іграх, де кожна мить може бути вирішальною.



Виміряний час відгуку 0,03 мс та сумісність із NVIDIA G-SYNC підсилюють цю концепцію швидкості, зменшуючи ореоли, ривковість зображення та розриви кадру при коливаннях частоти кадрів. У результаті користувач отримує дисплей, який забезпечує відчуття прямого та стабільного відгуку навіть під навантаженням, особливо в жанрах FPS і перегонів, де артефакти руху є найбільш критичними. Ігрові інструменти, зокрема Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost і Stark Shadow Boost, надають гравцям додатковий контроль над видимістю та поведінкою прицілювання, адаптуючи зображення до вимог кожної гри.



Технологія AI-Enhanced Ambiglow аналізує вміст екрана в реальному часі та адаптує вихідне підсвічування на задній панелі відповідно до дії, надаючи ігровому процесу посилене відчуття масштабу й атмосфери. Вона створена не для того, щоб виконувати роль простого візуального акценту, а для того, щоб зробити цей дисплей більш «огортаючим» під час тривалих сесій, переносячи уявні межі зображення у навколишній простір.



Philips Evnia розширює цю концепцію завдяки AmbiScape, який доступний безпосередньо через Precision Center. AmbiScape забезпечує підключення та керування до 10 розумних світильників з сертифікацією Matter, дозволяючи регулювати яскравість, колірну температуру, насиченість і відтінок в єдиному інтерфейсі. З увімкненою функцією Link with AmbiScape підключене кімнатне освітлення синхронізується з вмістом на екрані, розширюючи візуальну атмосферу гри на весь ігровий сетап завдяки налаштовуваним зонам підсвічування, які відповідають окремим ділянкам дисплея з певними секціями кімнати.



Philips Evnia Precision Center поєднує все це в одному інтерфейсі. Створений для оптимізації та персоналізації досвіду Philips Evnia, він виступає як центральний хаб керування налаштуваннями дисплея, ігровою кастомізацією та кімнатним підсвічуванням AmbiScape, надаючи гравцям повну персоналізацію без необхідності перемикатися між різними застосунками.



Philips Evnia 32M2N8900P створений з урахуванням реального сценарію використання робочого столу як багатофункціонального простору для ігор, стримінгу, створення контенту та роботи з кількома системами. Входи HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 та USB-C забезпечують сумісність з ігровими ПК, консолями поточного покоління та ноутбуками, а USB-C із подачею живлення до 65 Вт дозволяє організувати охайніше підключення одним кабелем для підтримуваних пристроїв. Вбудований KVM-комутатор у поєднанні з технологією MultiView дозволяє керувати двома системами за допомогою однієї клавіатури та миші, що є практичною перевагою для стрімерів, редакторів, які працюють на двох ПК, та всіх, хто протягом дня переключається між іграми та роботою.



Технологія SoftBlue зменшує випромінювання високоенергетичного синього світла на рівні дисплею майже на 50%, забезпечуючи комфорт під час тривалих сеансів без необхідності вмикання гравцем окремого режиму. Два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт із технологією DTS Sound доповнюють комплект, забезпечуючи віртуальний об’ємний звук із підсиленням низьких частот та чіткістю діалогів, що дозволяє отримати якісний звук одразу після розпакування, не вдаючись до використання зовнішніх динаміків.



Монітор Philips Evnia 32M2N8900P з'явиться у продажу з червня за рекомендованою роздрібною ціною 47999 грн.

