Рішення Ajax допомагає захищати майно та порядок в 433 школах столиці України

Компʼютери, проєктори, смартдошки, кухонне та спортивне обладнання в школах — все це може стати мішенню для грабіжників. Раніше муніципальні освітні установи охороняли сторожі без спеціалізованої підготовки. В кожній школі були працевлаштовані 2–3 сторожі, які виходили на роботу позмінно. Територію школи складно охопити одному охоронцеві — не можна виключати людський фактор. А школа має бути під ефективним захистом постійно.



Щоб посилити рівень охорони, у Департаменті освіти й науки Києва вирішили замінити неефективну охорону сучасними технічними засобами та доповнити послугами професійної охоронної компанії. На початку 2023 року Департамент освіти й науки КМДА оголосив тендер на обладнання шкіл Києва системами безпеки. Тендер виграла заявка з обладнанням Ajax.



Монтаж систем безпеки довірили Поліції охорони. Вони мають великий досвід роботи з системами Ajax та численний штат сертифікованих інженерів монтажу Це дало змогу якісно та швидко встановити системи без паузи в навчальному процесі.



У кожній школі в робочі години чергуватиме один професійний охоронець Муніципальної охорони — для забезпечення спокою та порядку. А вночі екіпажі швидкого реагування виїжджатимуть на обʼєкти в разі тривоги. Будівлі київських шкіл мають різну архітектуру та розмір (у середньому 10 000 м2, але є як невеликі об’єкти, так і школи площею понад 12 000 м2). Інженери монтажу проєктували рішення, враховуючи особливості кожної будівлі.



В середньому, один комплект системи безпеки школи складається зі 170 пристроїв. Монтаж системи безпеки для кожної школи займав менш як два дні, а навчальний процес у них не переривався.



В кожний заклад встановлено централь системи безпеки Hub 2 Plus Jeweller. До централі під’єднується до 200 пристроїв, що важливо для великих обʼєктів. Хаб має 4 канали зв’язку та може під’єднатися до чотирьох різних інтернет-провайдерів. До двох — через Ethernet й Wi-Fi, та ще до двох стільникових мереж. За умов проблем з одним із каналів звʼязку, хаб миттєво перемикається на інший. Це робить зв'язок з пультом централізованого спостереження (ПЦС) максимально надійним.



Усі двері в школах контролюють датчики відчинення DoorProtect Jeweller. А кожне приміщення з вікнами обладнано комбінованими датчиками руху та розбиття скла CombiProtect Jeweller.



Виняток — великі вікна в актових та спортивних залах. Для захисту від вторгнення тут використали датчики руху з вузьким кутом огляду MotionProtect Curtain Jeweller.



Датчики руху з фотоверифікацією тривог MotionCam Jeweller розташовані на кожному вході. Також їх встановили у приміщеннях з великою кількістю цінного обладнання, зокрема, кабінетах інформатики.



В разі тривоги адміністрація шкіл та Муніципальна охорона отримують фотопідтвердження в застосунках Ajax. Це допомагає швидко зʼясувати, чи справді сталося вторгнення або просто хтось зі співробітників забув вимкнути режим охорони, коли заходив до школи. В приміщеннях, де необхідно лише виявлення руху без фотопідтвердження, використали MotionProtect Plus Jeweller.

Гучні вуличні сирени StreetSiren Jeweller розташували з кожного боку будівлі. Так, сигнал тривоги буде чутно навкруги, а завдяки світлодіодній індикації — ще і видно. Крім того, сирени можуть відлякати зловмисників.



Школи мають кілька поверхів, а в деяких з них — товсті стіни. На таких об’єктах використали ретранслятори радіосигналу ReX 2 Jeweller, що розширюють зону покриття бездротового зв’язку та підтримують фотоверифікацію. Завдяки ретранслятору всі пристрої мають надійний зв’язок з хабом. Немає потреби встановлювати ще одну централь, що зменшує вартість проєкту. І керувати такою системою значно легше.



На головному вході у школу встановили KeyPad Plus Jeweller. Це бездротові клавіатури з підтримкою захищених безконтактних карток Pass. Щоб змінити режим охорони, працівникам школи достатньо піднести картку до клавіатури. Клавіатуру також встановили на окремому вході до кухні. Кухарі приходять на роботу раніше за інших працівників школи, знімають кухню з охорони за допомогою коду, а всі інші приміщення залишаються під захистом.



Керування охороною полегшують і сценарії автоматизації. Вони запускають автоматичні дії в системі Ajax — це відбувається у відповідь на тривогу, зміну режиму охорони або за розкладом. Наприклад, за запитом адміністрації школи можна налаштувати систему так, щоб окремі приміщення автоматично переходили в режим охорони за розкладом. Або щоб на всій території школи автоматично вмикався режим охорони, коли робочий день завершено.



Фахівці Ajax Systems спільно з Муніципальною охороною супроводжують проєкт протягом усього терміну реалізації. На рівні мікрорайонів для представників шкільних адміністрацій організовують тренінги, на яких вони вчаться керувати системою безпеки.



Інтерфейс застосунків Ajax інтуїтивно зрозумілий, тому освітянам легко розібратися, як взаємодіяти з системою у своїй щоденній роботі.



Завдяки системі Ajax доступ до всіх приміщень шкіл став прозорим та контрольованим. Адміністрація школи точно знає, що зловмисники й сторонні люди не потраплять до будівлі непомітно. Крім того, адміністрація може бачити час входу та виходу з приміщень співробітників у застосунку.



Завдяки застосункам Ajax для iOS та Android можна керувати системою звідусіль, дистанційно моніторити стан системи та отримувати точну інформацію про кожен пристрій. Застосунки можуть опанувати користувачі з будь-яким рівнем підготовки. Крім того, у системі є чіткий розподіл прав для різних користувачів — так, права адміністратора не зможуть мати кухарі, прибиральники чи вчителі, якщо адміністрація школи не вирішить інакше.



Система Ajax легко масштабується та однаково якісно покриває потреби як великих, так і маленьких навчальних закладів. До того ж це платформа для комплексного рішення. За потреби, школи легко зможуть додати до захисту від вторгнення відеоспостереження, запобігання потопу або ж пристрої для комфорту та продуктивності.



У проєкту був стислий термін реалізації, а навчальний процес не мав перериватися. Бездротова система Ajax стала ідеальним рішенням. Пристрої готові до роботи з коробки, їх легко встановлювати, а додати до системи можна миттєвим скануванням QR-коду.

