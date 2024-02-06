 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Додаток «Повітряна тривога» сповіщатиме про стихійні лиха та інші загрози

6 февраля 2024 г., 15:35
0 
 

Додаток «Повітряна тривога» сповіщатиме про стихійні лиха та інші загрози

Застосунок «Повітряна тривога» отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз. У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від «Обласних військових адміністрацій» та «Цивільного захисту України» про різні типи небезпек та стихійні лиха, а також інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.

Інформація про всі види небезпеки надходитиме від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та «Державної служби з надзвичайних ситуацій».

Також у новій версії застосунку покращено режим енергоощадження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

Додаток «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України». Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  