Додаток «Повітряна тривога» сповіщатиме про стихійні лиха та інші загрози

6 февраля 2024 г., 15:35

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Застосунок «Повітряна тривога» отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз. У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від «Обласних військових адміністрацій» та «Цивільного захисту України» про різні типи небезпек та стихійні лиха, а також інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.

Інформація про всі види небезпеки надходитиме від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та «Державної служби з надзвичайних ситуацій».

Також у новій версії застосунку покращено режим енергоощадження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

Додаток «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України». Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів.

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