Додаток «Повітряна тривога» отримав локалізовані сповіщення про підвищену небезпеку

28 февраля 2024 г., 17:35

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В оновленій версії мобільного застосунку «Повітряна тривога» будуть доступні локальні попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Наприклад, під час дії загальної тривоги він додатково надсилатиме сповіщення про можливе наближення ракети чи безпілотного літального апарата до конкретної локації. Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, необхідно оновити застосунок «Повітряна тривога» до версії 6.0.

Окрім цього в останній версії додали налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!» та сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові «Цивільного захисту» в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Також розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації. Віджети доступні для завантаження у відповідних маркетплейсах.

Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів.

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