Нові IP-камери відеоспостереження Ajax доступні для замовлення

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Компанія Ajax Systems повідомила про реліз дротових охоронних IP-камер серій TurretCam, BulletCam та DomeCam Mini, які призначені для забезпечення відеоспостереження у високій роздільній здатності.
Камери Ajax універсальні — вони працюють як усередині приміщень, так і зовні завдяки класу захисту IP65. Зазначено, їхнє налаштування є простим і безпечним завдяки безпарольній автентифікації. Завдяки різним типам матриць і об’єктивів представлені камери можуть задовольнити різноманітні потреби у відеоспостереженні.
Ключові можливості цих рішень:
Безпечна безпарольна автентифікація камери;
Швидка навігація архівом з технологією подвійного відеопотоку;
Безпека акаунта на всіх рівнях: 2FA, контроль сесій, вхід за паролем чи біометрична автентифікація;
Кастомізована віртуальна відеостіна;
Розпізнавання обʼєктів за допомогою ШІ;
Миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності;
Дальність ІЧ підсвічування до 35 м;
Налаштування зони виявлення руху;
Синхронізація архіву з подіями системи;
Вбудований цифровий мікрофон;
Підтримка до 256 ГБ SD-карти;
Металевий корпус із захистом від води та пилу;
Дистанційне керування та налаштування.
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