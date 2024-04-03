Нові IP-камери відеоспостереження Ajax доступні для замовлення

3 апреля 2024 г., 15:25

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Компанія Ajax Systems повідомила про реліз дротових охоронних IP-камер серій TurretCam, BulletCam та DomeCam Mini, які призначені для забезпечення відеоспостереження у високій роздільній здатності.



Камери Ajax універсальні — вони працюють як усередині приміщень, так і зовні завдяки класу захисту IP65. Зазначено, їхнє налаштування є простим і безпечним завдяки безпарольній автентифікації. Завдяки різним типам матриць і об’єктивів представлені камери можуть задовольнити різноманітні потреби у відеоспостереженні.



Ключові можливості цих рішень:



Безпечна безпарольна автентифікація камери;

Швидка навігація архівом з технологією подвійного відеопотоку;

Безпека акаунта на всіх рівнях: 2FA, контроль сесій, вхід за паролем чи біометрична автентифікація;

Кастомізована віртуальна відеостіна;

Розпізнавання обʼєктів за допомогою ШІ;

Миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності;

Дальність ІЧ підсвічування до 35 м;

Налаштування зони виявлення руху;

Синхронізація архіву з подіями системи;

Вбудований цифровий мікрофон;

Підтримка до 256 ГБ SD-карти;

Металевий корпус із захистом від води та пилу;

Дистанційне керування та налаштування.

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