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Британський партнер Ajax Systems розробив мобільну систему виявлення вторгнень

19 января 2024 г., 16:35
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Британський партнер Ajax Systems розробив мобільну систему виявлення вторгнень

Мережа супермаркетів Morrisons у Великій Британії тестує мобільну систему виявлення вторгнень Safer Pods S1, розроблену Safer Security Group – місцевим партнером компанії Ajax Systems. Пристрій розміщується між рядами супермаркету з метою створити додаткову візуальну присутність системи безпеки та має відігравати роль стримувального фактора для потенційних крадіїв. Пілотний проєкт, запущений під час різдвяних свят, викликав соціальний резонанс, оскільки відвідувачі магазинів висловили обурення, почуваючи себе зловмисниками під постійним наглядом.

Модульна автономна система Safer Pods S1 обладнана технологіями Ajax – сиреною StreetSiren Jeweller гучністю 117 дБ та датчиками з фотокамерою MotionCam Outdoor. Вона здатна контролювати площу в десятки метрів навколо на 360°. Як відзначається, перевага такого рішення полягає у швидкому розгортанні в потрібному місці та можливості керувати пристроєм через мобільний застосунок. Це особливо важливо в разі необхідності забезпечити безпеку об’єктів з великим відкритим простором, де немає електропроводки й стабільного інтернету – наприклад, на будівельних майданчиках, фермах, заводах тощо.

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