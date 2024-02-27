Ajax Systems у 2023 році збільшила виробничі потужності до 8,3 млн пристроїв безпеки

27 февраля 2024 г., 12:35

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Український виробник систем безпеки Ajax Systems підбила підсумки роботи у 2023 році. Попри виклики минулого року, компанія відкрила нові ринки, випустила нові продукти та лінійки, збільшила продуктове портфоліо та виробничі потужності. Зокрема, відкрито передсерійне виробництво, а кількість вироблених за рік пристроїв перевищила 8,3 млн. Компанія загалом виробляє 135 моделей на трьох фабриках, та пропонує свою продукцію 2,5 млн клієнтів у 187 країнах. Кількість працівників також збільшилася і продовжує рости далі, вже зараз команда налічує 3302 працівники.

Запущено сертифікаційні курси для партнерів. Це дозволяє їм краще консультувати клієнтів, а інженерам монтажу – ще якісніше встановлювати системи. Наразі Ajax Academy доступна 12 мовами, пропонує сім сертифікаційних курсів і вже має понад 23826 користувачів. Контент Ajax Academy – презентації, вебінари та відеокурси, як-от Basic, Baseline Intrusion, Outdoor Security Solutions, Fibra Product Line, PRO Desktop, Sales Hero та Fire Detection.

Платформа Partner Portal створена для того, щоб будувати відносини з кожним партнером та автоматизувати процеси. Лише у 2022 році на платформі було три країни та 200 користувачів, а вже зараз вона нараховує 7770 активних користувачів із 42 країн.

У портфоліо Ajax наразі три лінійки продуктів: Baseline, Fibra та Superior. До лінійки Baseline входять вже відомі бездротові пристрої Ajax для захисту від вторгнення, продукти для відеоспостереження, виявлення пожежі, запобігання потопу, для комфорту та продуктивності. Пристрої Fibra (дротові) та Superior (бездротові) розроблені спеціально для проєктів. Це продукти для посиленого захисту від вторгнення. Зараз продуктове портфоліо Ajax задовольняє потреби різних галузей, пропонуючи універсальні та інноваційні системи для магазинів, складів, виробничих приміщень, будівельних майданчиків, муніципальних об’єктів, банків тощо.

Ще одне важливе досягнення для Ajax Systems – більш ніж половина пристроїв Fibra офіційно сертифіковані за класом безпеки Grade 3 (EN 50131). Системи рівня Grade 3 використовуються на підприємствах і об’єктах, що потребують посиленого захисту. Тепер системи Ajax можна встановлювати в ювелірних салонах і магазинах зброї, банках і фінансових установах, банкоматах та на інших об’єктах, що потребують посилений рівень безпеки. Також минулого року продукти Ajax отримали сертифікати відповідність вимогам безпеки у США, Канаді, Бельгії та Швеції.

Команда R&D виконала велику роботу з покращення програмного забезпечення. За рік застосунки Ajax отримали понад 52 оновлень, хмарний сервіс Ajax Cloud – 22, а OS Malevich була оновлена 17 разів. Тепер кожен елемент працює ще швидше, а досвід користування продуктами вийшов на новий рівень.

Хмарна інфраструктура Ajax тепер має систему керування відеоспостереженням (Video Management System, VMS), щоб контролювати нові відеопродукти Ajax. Також зʼявилась нова віртуальна сутність – простір. Тепер система Ajax базується не на хабі, а на просторі, що обʼєднує камери відеоспостереження, пристрої безпеки й автоматизації в єдиному хмарному середовищі. Користувачі можуть легко поєднувати захист від вторгнення, відеоспостереження, виявлення пожежі, захист від протікання й автоматизацію – контроль та керування усіма пристроями Ajax тепер знаходяться в одному місці. Звичний для користувачів інтерфейс залишається незмінним: вкладка керування, кімнати та швидкий доступ до пристроїв автоматизації.

У 2023 році команда Ajax зосередилася на вдосконаленні автоматизації бізнесу та логістики, зокрема на вирішенні складних завдань із закупівель товарів, подоланні обмежень на українському кордоні та глобальної кризи на ринку компонентів.

Важливою віхою стало відкриття передсерійного виробництва в Києві, яке оснащено додатковими виробничими лініями. Це дає можливість тестувати пристрої перед масовим виробництвом швидше, ніж будь-коли.

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