RISC-V схоже стає новим полем битви у американо-китайському торговому протистоянні

9 октября 2023 г., 12:25

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Згідно з інформацією агентства Reuters, на новому фронті американо-китайської технологічної війни адміністрація президента США Джо Байдена стикається з тиском з боку деяких законодавців, які вимагають обмежити роботу американських компаній над вільно доступною технологією мікросхем, яка широко використовується в Китаї. Крок, який може перевернути те, як світова технологічна індустрія співпрацює через кордони.

Йдеться про RISC-V, технологію з відкритим вихідним кодом, яка конкурує з патентованою технологією британської Arm Holdings.

Деякі законодавці - в тому числі два голови комітетів Палати представників США, сенатор-республіканець Марко Рубіо (Marco Rubio) і сенатор-демократ Марк Уорнер (Mark Warner) - закликають адміністрацію Байдена вжити заходів щодо RISC-V, мотивуючи це міркуваннями національної безпеки.

Законодавці висловили занепокоєння, що Пекін використовує культуру відкритої співпраці між американськими компаніями для розвитку власної напівпровідникової промисловості. І це може підірвати нинішнє лідерство США в галузі мікросхем та допомогти Китаю модернізувати свою армію. Їхні коментарі є першою серйозною спробою обмежити роботу американських компаній над RISC-V.

Конгресмен Майк Галлахер (Mike Gallagher), голова спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, заявив, що Міністерство торгівлі повинно «вимагати від будь-якої американської особи або компанії отримувати експортну ліцензію перед тим, як співпрацювати з організаціями КНР над технологією RISC-V».

Такі заклики до регулювання RISC-V є останніми діями в американсько-китайській битві за технологію чипів, яка загострилася минулого року з масштабними експортними обмеженнями з боку США.

«Комуністична партія Китаю зловживає RISC-V, щоб обійти домінування Сполучених Штатів Америки над інтелектуальною власністю, необхідною для розробки чипів. Громадяни США не повинні підтримувати стратегію передачі технологій КНР, яка служить для погіршення американських законів про експортний контроль», - заявив Майкл Маккол (Michael McCaul), голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США, в інтерв’ю агентству Reuters.

Маккол заявив, що очікує дій від Бюро промисловості і безпеки, частини Міністерства торгівлі, яка здійснює нагляд за правилами експортного контролю, і буде домагатися прийняття відповідного закону, якщо цього не станеться.

Бюро «постійно аналізує технологічний ландшафт і середовище загроз, а також постійно оцінює, як найкраще застосовувати нашу політику експортного контролю для захисту національної безпеки і збереження ключових технологій», - йдеться в заяві представника Міністерства торгівлі.

«Комуністичний Китай розробляє архітектуру мікросхем з відкритим вихідним кодом, щоб уникнути наших санкцій і розвивати свою індустрію мікросхем, - сказав Рубіо в заяві для Reuters. - Якщо ми не розширимо наш експортний контроль, щоб включити цю загрозу, Китай одного дня перевершить нас як світовий лідер у розробці чіпів».

«Я боюся, що наші закони про експортний контроль не здатні впоратися з проблемою використання технологій з відкритим вихідним кодом - чи то в передових напівпровідникових розробках, таких як RISC-V, чи то в галузі штучного інтелекту - і необхідна кардинальна зміна парадигми», - сказав Уорнер в заяві для Reuters.

RISC-V знаходиться під наглядом швейцарського некомерційного фонду, який координує зусилля комерційних компаній з розробки цієї технології.

Технологія RISC-V була розроблена в лабораторіях Каліфорнійського університету в Берклі, а згодом отримала фінансування від Агентства передових оборонних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA). Її творці порівнюють свою розробку з Ethernet, USB і навіть Інтернетом, які є у вільному доступі і спираються на внески з усього світу, щоб зробити інновації швидшими і дешевшими.

Керівництво китайської компанії Huawei Technologies сприйняло RISC-V як основу прогресу в розробці власних мікросхем. Але Сполучені Штати та їхні союзники також роблять ставку на цю технологію. Так напівпровідниковий гігант Qualcomm працює з групою європейських автомобільних фірм над чіпами RISC-V. А компанія Google, що входить до складу Alphabet, заявила, що Android, найпопулярніша в світі мобільну операційна система, буде адаптована під чипи RISC-V.

Qualcomm відмовилася від коментарів. Хоча у серпні її керівники заявили, що вважають, що RISC-V прискорить інновації в області чипів і трансформує індустрію.

Якщо адміністрація Байдена регулюватиме участь американських компаній у швейцарському фонді так, як цього прагнуть законодавці, це може ускладнити спільну роботу американських і китайських компаній над відкритими технічними стандартами. Це також може створити перешкоди для Китаю, щодо прагнення до самодостатності у виробництві мікросхем, а також для США і Європи у напрямку зусиль зі створення дешевших і більш універсальних мікросхем.

Джек Канг (Jack Kang), віце-президент з розвитку бізнесу в стартапі SiFive, який використовує RISC-V, заявив, що потенційні обмеження уряду США щодо американських компаній стосовно RISC-V були б «величезною трагедією». «Це все одно, що заборонити нам працювати в інтернеті, - наголосив він. - Це було б величезною помилкою з точки зору технологій, лідерства, інновацій, а також компаній і робочих місць, які створюються».

Регулювання відкритого обговорення технологій зустрічається рідше, ніж регулювання фізичних продуктів, але не є неможливим, вважає Кевін Вольф (Kevin Wolf), адвокат з експортного контролю в юридичній фірмі Akin Gump, який працював у Міністерстві торгівлі при колишньому президенті США Бараку Обамі. Існуючі правила щодо експорту мікросхем можуть допомогти забезпечити правову основу для такої пропозиції, сказав Вульф.

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