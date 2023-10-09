Samsung Galaxy SmartTag2 – нове покоління розумних міток

9 октября 2023 г., 11:25

+11

голос Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск Galaxy SmartTag2, продаж яких у всьому світі стартує 11 жовтня. Galaxy SmartTag2 - це вдосконалення лінійки Galaxy SmartTag, що дозволяє використовувати нові та ефективніші способи зберігання цінностей.



"Ми постійно шукаємо способи зробити життя людей зручнішим за допомогою найкращих у галузі інновацій Samsung Galaxy", - сказав Джаєон Юнг, виконавчий віцепрезидент і голова підрозділу SmartThings, Центр платформи пристроїв компанії Samsung Electronics. "Створюючи Galaxy SmartTag2, ми прагнемо до того, щоб користувачі Samsung Galaxy могли легко та інтуїтивно знаходити свої речі. Завдяки розширеним можливостям пошуку та збільшеному часу автономної роботи Galaxy SmartTag2 забезпечить користувачам спокій протягом тривалого часу та у більшій кількості ситуацій".



Нова функція Galaxy SmartTag2 "Режим втрати" дозволяє користувачам вводити контактну інформацію у повідомленні. Після цього будь-хто, хто виявить предмет із прикріпленою до нього міткою Galaxy SmartTag2, може скористатися смартфоном для сканування мітки та побачити повідомлення та контактну інформацію власника. Таким чином, прикріплена до нашийника тварини мітка Galaxy SmartTag2 - це зручний спосіб забезпечити постійний доступ до номера телефону власника тварини в більшості місць, куди вона може забрести. Режим Lost Mode працює з будь-яким мобільним пристроєм, оснащеним зчитувачем NFC та веббраузером.



У Galaxy SmartTag2 реалізована покращена функція Compass View, що підвищує зручність використання пристрою користуючись стрілками, що показують напрямок та відстань до Galaxy SmartTag2 стосовно користувача. Цей режим доступний на будь-якому смартфоні Galaxy із підтримкою UWB.



Програма SmartThings Find також була оновлена: тепер для нових зареєстрованих Galaxy SmartTag на смартфоні користувача встановлюється ярлик програми, що дозволяє швидше запускати SmartThings Find. Крім того, додаток тепер має повноекранний вигляд карти та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить роботу користувача ще зручнішою.



Нарешті, при зміні смартфона Galaxy програма SmartTag2 автоматично пере синхронізує новий смартфон Galaxy за допомогою облікового запису Samsung.



Тепер користувачі можуть довше користуватися Galaxy SmartTag2 завдяки новому режиму енергоощадження, який доступний поряд із покращеним звичайним режимом. Для користувачів, які покладаються на SmartTag для постійного відстеження предметів, енергоощадження є ідеальним варіантом для збереження часу роботи акумулятора та забезпечення контролю за своїми речами. У режимі енергоощадження акумулятор Galaxy SmartTag2 тепер працює до 700 днів, що більш ніж удвічі довше, ніж у попередніх моделей Galaxy SmartTag. Навіть у звичайному режимі час автономної роботи збільшується до 500 днів, що на 50% більше, ніж у попередніх моделей. Завдяки можливості перемикання між двома режимами, користувачі можуть довше відстежувати свої цінні речі - від ключів від автомобіля до велосипедів.



Новий компактний розмір та кільцеподібний дизайн Galaxy SmartTag2 був розроблений з урахуванням зручності використання. Велика металева петля підвищує довговічність виробу внаслідок використання металу на внутрішній стороні кільця для більшої міцності, що дозволяє використовувати такі аксесуари, як затискачі та дармовис. Ці аксесуари також можуть кріпитися до сумок та багажу.



Міцність Galaxy SmartTag2 також підвищена завдяки класу захисту від води та пилу IP675. Це дозволяє користувачам відстежувати свої речі навіть у найскладніших умовах, наприклад під час подорожей на природі. Власники домашніх тварин можуть не турбуватися про щоденне зношування пристрою від мисок з водою або вихованців, що бігають на вулиці.



Galaxy SmartTag2 також підтримує новий режим "Прогулянка з твариною", що дозволяє користувачам легко реєструвати прогулянки зі своїми пухнастими друзями.



Galaxy SmartTag2 зберіг багато популярних функцій Galaxy SmartTag і Galaxy SmartTag+. Рішення використовує можливості Bluetooth Low Energy (BLE) та UWB, а також технологію доповненої реальності (AR) Find, що дозволяє візуально спрямовувати користувача до предмета за допомогою смартфона Samsung Galaxy. Крім того, Galaxy SmartTag2 працює в максимальному радіусі дії Bluetooth 120 м і може керувати розумними побутовими приладами через програму SmartThings.



Samsung продовжує забезпечувати конфіденційність користувачів Samsung Galaxy: інформація про розташування пристрою буде доступна лише з дозволу користувача. SmartThings Find також шифрує дані користувача та підтримується Samsung Knox для додаткового рівня безпеки. Крім того, відключення режиму Lost Mode відразу приховує контактну інформацію власника і стирає з пристрою залишене ним повідомлення.



Для користувачів Samsung Galaxy SmartThings Find також може забезпечити безпеку завдяки функції "Повідомлення про невідомі мітки". Ця функція попереджає користувачів про несанкціоноване стеження, надсилаючи їм повідомлення, якщо SmartThings Find виявляє, що за ними слідкує невідома SmartTag. Це дозволяє захистити користувачів та зловживанню послугами відстеження розташування.



Galaxy SmartTag2 також легко взаємодіє зі SmartThings Station, яка інтегрована з SmartThings Find і служить сканером пристроїв, які завжди знаходяться в будинку, допомагаючи користувачам відстежувати цінні речі, до яких прикріплена SmartTag. SmartThings Station сповіщає користувачів про місцеположення їх міток – як особистих предметів, таких як пульти від телевізорів, гаманці, ключі, так і зареєстрованих пристроїв, таких як смартфони, планшети, годинники та навушники. Власники домашніх тварин також отримають повідомлення, якщо нашийник з міткою відійде від SmartThings Station, що допоможе їм тримати пухнастих друзів ближче до будинку.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні